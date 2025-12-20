Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tuổi trẻ TP.HCM xung kích hỗ trợ chính quyền 2 cấp – đưa chuyển đổi số đến gần người dân
Video Thời sự

Tuổi trẻ TP.HCM xung kích hỗ trợ chính quyền 2 cấp – đưa chuyển đổi số đến gần người dân

Công Khởi - Nguyễn Duyên - Bảo Hạo
20/12/2025 05:00 GMT+7

Chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền, mà còn là sứ mệnh của thế hệ trẻ TP.HCM, những người tiên phong trong công cuộc hiện đại hóa hành chính công và phục vụ người dân.

Chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền, mà còn là sứ mệnh của thế hệ trẻ TP.HCM, những người tiên phong trong công cuộc hiện đại hóa hành chính công và phục vụ người dân.

Tại P.Gò Vấp, các đoàn viên của đoàn phường đang cống hiến sức trẻ và sự nhanh nhạy của mình, đặc biệt hơn là trong bối cảnh giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tại cơ sở tăng cao.

Giữa những thao tác còn lạ lẫm với không ít người dân, nhất là người lớn tuổi, các đoàn viên, thanh niên âm thầm có mặt từ sớm. Họ kiên nhẫn ngồi bên cạnh, hướng dẫn từng bước nhỏ trên điện thoại, giúp bà con làm quen với các ứng dụng công nghệ, để việc giải quyết thủ tục hành chính trở nên nhẹ nhàng hơn, thuận lợi hơn.

Tuổi trẻ TP.HCM xung kích hỗ trợ chính quyền 2 cấp – đưa chuyển đổi số đến gần người dân- Ảnh 1.

Chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền, mà còn là sứ mệnh của tuổi trẻ.

ẢNH: CÔNG KHỞI

Không chỉ ở khu vực phường nội thành, tại xã Tân Vĩnh Lộc, vùng ven TP.HCM, công tác chuyển đổi số cũng được triển khai linh hoạt, sát với đời sống người dân. Thay vì là hội họp chia sẻ tại hội trường truyền thống, thì tuổi trẻ của xã lại chọn không gian gần gũi, sát với đời sống của người dân hơn.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người dân có thể tiếp cận các dịch vụ công một cách thuận tiện, minh bạch và nhanh chóng.

Trong tiến trình đó, chuyển đổi số không chỉ là một xu hướng tất yếu, mà là điều kiện quan trọng để các chủ trương, chính sách đi vào thực chất. Ở tuyến đầu cơ sở, đoàn viên thanh niên TP.HCM đang trở thành cầu nối giữa chính quyền và người dân, hỗ trợ từ những thao tác nhỏ nhất, đồng hành cùng bà con trong giai đoạn chuyển mình.

Những hình ảnh áo xanh kiên nhẫn hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ, hoàn thiện thủ tục hành chính, đã cho thấy vai trò xung kích của tuổi trẻ TP.HCM trong việc đưa mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, vì dân và gần dân hơn.


Tin liên quan

Xem nhanh 20h ngày 16.12: Hoàn thiện hạ tầng sân bay Long Thành | Lái xe thả 2 tay, nam sinh bị tịch thu xe

Xem nhanh 20h ngày 16.12: Hoàn thiện hạ tầng sân bay Long Thành | Lái xe thả 2 tay, nam sinh bị tịch thu xe

'Xem nhanh 20h' ngày 16.12 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Trạm biến áp 110kV cấp điện cho sân bay Long Thành vừa khánh thành; Buông 2 tay lái xe, sinh viên bị CSGT TP.HCM phạt 12 triệu, tịch thu xe;...

Xem nhanh 12h: Tháo dỡ biển báo 20 km/giờ ở Đồng Nai | Cảnh báo 5 tỉnh miền Trung mưa lớn

Khám phá thêm chủ đề

chính quyền địa phương 2 cấp chuyển đổi số Tuổi trẻ TP.HCM Đoàn viên thanh niên TP.HCM Trung Ương Đoàn TNCSHCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận