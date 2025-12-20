Tuổi trẻ TP.HCM xung kích hỗ trợ chính quyền 2 cấp – đưa chuyển đổi số đến gần người dân

Chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền, mà còn là sứ mệnh của thế hệ trẻ TP.HCM, những người tiên phong trong công cuộc hiện đại hóa hành chính công và phục vụ người dân.

Tại P.Gò Vấp, các đoàn viên của đoàn phường đang cống hiến sức trẻ và sự nhanh nhạy của mình, đặc biệt hơn là trong bối cảnh giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc tại cơ sở tăng cao.

Giữa những thao tác còn lạ lẫm với không ít người dân, nhất là người lớn tuổi, các đoàn viên, thanh niên âm thầm có mặt từ sớm. Họ kiên nhẫn ngồi bên cạnh, hướng dẫn từng bước nhỏ trên điện thoại, giúp bà con làm quen với các ứng dụng công nghệ, để việc giải quyết thủ tục hành chính trở nên nhẹ nhàng hơn, thuận lợi hơn.

Chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền, mà còn là sứ mệnh của tuổi trẻ. ẢNH: CÔNG KHỞI

Không chỉ ở khu vực phường nội thành, tại xã Tân Vĩnh Lộc, vùng ven TP.HCM, công tác chuyển đổi số cũng được triển khai linh hoạt, sát với đời sống người dân. Thay vì là hội họp chia sẻ tại hội trường truyền thống, thì tuổi trẻ của xã lại chọn không gian gần gũi, sát với đời sống của người dân hơn.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người dân có thể tiếp cận các dịch vụ công một cách thuận tiện, minh bạch và nhanh chóng.

Trong tiến trình đó, chuyển đổi số không chỉ là một xu hướng tất yếu, mà là điều kiện quan trọng để các chủ trương, chính sách đi vào thực chất. Ở tuyến đầu cơ sở, đoàn viên thanh niên TP.HCM đang trở thành cầu nối giữa chính quyền và người dân, hỗ trợ từ những thao tác nhỏ nhất, đồng hành cùng bà con trong giai đoạn chuyển mình.

Những hình ảnh áo xanh kiên nhẫn hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ, hoàn thiện thủ tục hành chính, đã cho thấy vai trò xung kích của tuổi trẻ TP.HCM trong việc đưa mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, vì dân và gần dân hơn.



