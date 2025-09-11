Ngày 11.9, trung tá Phạm Văn Thuận, Phó chính ủy Trung đoàn 24 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34), cho biết đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng cho Đại hội Đoàn cơ sở trước, rút kinh nghiệm cho toàn quân.



Theo đó, thực hiện Chỉ thị của Quân ủy Trung ương và hướng dẫn của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Tổng cục Chính trị về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, thời gian qua, tuổi trẻ Trung đoàn 24 đã sôi nổi triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị cho Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tuổi trẻ Trung đoàn 24 sẵn sàng cho đại hội đoàn cơ sở ẢNH: ĐỨC NHẬT

Trung tá Thuận cho biết, đây là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của đoàn viên, thanh niên trong đơn vị. Đặc biệt, Trung đoàn 24 được chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong toàn quân, là niềm vinh dự và tự hào của cán bộ, chiến sĩ.

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, phát động đợt thi đua cao điểm "Tuổi trẻ Trung đoàn 24 rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng". Nhiều hoạt động như thi báo tường, tìm hiểu truyền thống, vẽ tranh cổ động… đã góp phần tạo không khí sôi nổi, đoàn kết.

Công tác chuẩn bị văn kiện và nhân sự được tiến hành chặt chẽ, khoa học, dân chủ; báo cáo chính trị phản ánh đúng thực tiễn, đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp phù hợp cho giai đoạn tới.

Song song đó, tuổi trẻ Trung đoàn 24 còn tích cực hưởng ứng các phong trào văn hóa, thể thao, vệ sinh môi trường doanh trại. Các công trình thanh niên như Vườn cây thanh niên, Chủ nhật xanh, Ngày thứ bảy tình nguyện... mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, đơn vị tiên phong triển khai mô hình "đại hội không giấy", số hóa toàn bộ văn kiện, tài liệu, giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao tính hiện đại và gắn với chủ trương chuyển đổi số trong công tác Đoàn.

Lãnh đạo Ban Thanh niên Quân đội và Cục Chính trị Quân đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội tại Trung đoàn 24 ẢNH: ĐỨC NHẬT

Với tinh thần "Khẩn trương - Toàn diện - Sáng tạo - Quyết thắng", tuổi trẻ Trung đoàn 24 đã sẵn sàng cho Đại hội Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030, hướng tới chào mừng 80 năm Ngày thành lập Trung đoàn (24.2.1946 - 24.2.2026).

Đại hội Đoàn cơ sở Trung đoàn 24 dự kiến diễn ra ngày 16.9, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, T.Ư Đoàn, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 và 200 đại biểu là đoàn viên, thanh niên đơn vị.