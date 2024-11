Tường An lần đầu kết hợp trọn bộ gia vị trong các hộp quà tết

Năm nay, Tường An ra mắt thị trường 3 bộ hộp quà tết: Hộp quà combo danh tiếng, hộp quà combo thượng hạng và hộp quà combo đặc biệt, với thông điệp "Tết Có Tường An - Cát Tường An Khang", lấy cảm hứng từ chính tên gọi của thương hiệu Tường An, Tường trong Cát Tường và An trong An Khang. Bộ quà tặng được chăm chút kỹ lưỡng từ thiết kế bao bì bắt mắt, mỗi sản phẩm trong hộp quà là một "bí quyết" chứa đựng những lời chúc ý nghĩa, mong ước cho một năm mới Cát Tường An Khang trọn vẹn: bí quyết giòn ngon năm mới thành công, bí quyết ngon ngọt năm mới an lành, bí quyết đậm đà năm mới hạnh phúc và bí quyết dậy vị năm mới khởi sắc.

Các combo hộp quà tết Tường An đã chính thức có mặt trên thị trường từ giữa tháng 11.2024, hiện diện trên hệ thống 450.000 điểm bán của Tường An. Ngoài ra, Tường An sẽ thực hiện các hoạt động livestream bán hàng và tiếp thị liên kết trên các kênh thương mại điện tử, đặc biệt là TikTok với Kênh giải trí và mua sắm E2E trực thuộc Tập đoàn KIDO.

Thời gian tới, Tường An sẽ tiếp tục hành trình hiện thực hóa mục tiêu "Lấp đầy gian bếp Việt" đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị, nâng cấp năng lực đội ngũ… để tiếp tục khẳng định vị thế công ty hàng đầu trong ngành thực phẩm tại Việt Nam.