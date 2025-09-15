Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Tượng Avalokitesvara Bắc Bình được công nhận bảo vật quốc gia

Lâm Viên
Lâm Viên
15/09/2025 05:52 GMT+7

Ngày 14.9, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tượng Avalokitesvara Bắc Bình là bảo vật quốc gia.

Bức tượng này là một kiệt tác nghệ thuật Champa, phản ánh sự giao thoa mạnh mẽ giữa văn hóa Chăm và văn hóa Ấn Độ, được chế tác từ đá sa thạch màu xám đen, cao 61 cm, nặng 13 kg, có niên đại từ thế kỷ 8 - 9. Hiện vật được người dân tình cờ phát hiện trước năm 1945 trong quá trình làm nương rẫy tại Bắc Bình. Đến năm 2001, tượng được bàn giao cho Bảo tàng tỉnh Bình Thuận (cũ) để quản lý, bảo tồn và trưng bày. Lãnh đạo Sở VH-TT-DL Lâm Đồng cho biết tượng Avalokitesvara Bắc Bình là một trong những tác phẩm tiêu biểu, đại diện cho giai đoạn chuyển tiếp từ phong cách nghệ thuật tạo hình thế kỷ 8 - 9 sang thời kỳ đỉnh cao của nghệ thuật Champa thế kỷ 9 - 10.

Tượng Avalokitesvara Bắc Bình được công nhận bảo vật quốc gia- Ảnh 1.

Tượng Avalokitesvara Bắc Bình

ẢNH: QUẾ HÀ

Hiện nay, tỉnh Lâm Đồng có 3 bảo vật quốc gia gồm linga Vàng, đàn đá Đắk Sơn và tượng Avalokitesvara Bắc Bình. Ngoài ra, tỉnh còn có 10 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; 3 di tích quốc gia đặc biệt; 144 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh được nhà nước xếp hạng.

