Tưởng bệnh nhẹ không đi khám, người phụ nữ bị mù hai mắt do u tuyến yên

Khoảng 60% ca suy giảm thị lực do u tuyến yên lớn

Bác sĩ Tùng cho biết u tuyến yên có nhiều loại khác nhau theo nhóm tế bào, phần lớn u tuyến yên lành tính. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp ở người từ 30-40 tuổi. U tuyến yên chiếm 10%-15% tổng số u phát triển trong hộp sọ. Khoảng 77/100.000 người mắc u tuyến yên. U tuyến yên được chia ra 2 loại chính gồm u tuyến yên không tăng tiết hoóc môn và u tuyến yên tăng tiết hoóc môn.

U tuyến yên lành tính tuy không xâm lấn sang các bộ phận khác nhưng có thể phát triển lớn gây áp lực lên các cấu trúc gần đó, sinh ra các triệu chứng như buồn nôn, giảm thị lực, nhìn mờ, nhìn đôi. Khoảng 40%-60% số người mắc u tuyến yên kích thước lớn bị suy giảm thị lực. Người bệnh nhức đầu do áp lực u gây ảnh hưởng các mô lân cận. Người bệnh cũng có thể có các tình trạng tăng tiết hoóc môn hay suy giảm tiết hoóc môn do suy tuyến yên sẽ dẫn đến các triệu chứng như: tăng trưởng quá mức hoặc chậm phát triển chiều cao ở trẻ, vô sinh nam và nữ, kinh nguyệt không đều, tăng hay giảm cân không lý do, trầm cảm, lo lắng…

U tuyến yên thường có 3 phương pháp điều trị: dùng thuốc, xạ trị, phẫu thuật. Trong đó, phương pháp phẫu thuật được chỉ định khi khối u chèn ép giao thoa thị giác, thần kinh thị giác bị chèn ép bởi khối u ảnh hưởng đến thị lực, người bệnh bị đau mặt, đau đầu, yếu liệt cơ thể, nồng độ hoóc môn tuyến yên tăng hoặc giảm quá nhiều…

Bác sĩ Tùng khuyến cáo khi nhận thấy các triệu chứng bất thường người bệnh nên đi khám điều trị sớm. Để phòng bệnh u tuyến yên, người dân nên chủ động đi khám sức khỏe tổng quát định kỳ ít nhất 1 lần/năm.