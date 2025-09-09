Tượng 'cha đẻ Bitcoin' Satoshi có mặt tại Việt Nam

Bức tượng Satoshi đưa về Việt Nam trưng bày là phiên bản "tan biến", được thiết kế bởi nữ nghệ sĩ Valentina Picozzi (người Ý). Bức tượng có hiệu ứng biến mất độc đáo khi chuyển góc nhìn từ nghiêng sang trực diện, giống như cách Satoshi Nakamoto đã biến mất hoàn toàn sau khi xây dựng mạng Bitcoin và trao quyền lại cho cộng đồng toàn cầu. Valentina đã dành tới 21 tháng thiết kế và thử nghiệm phiên bản này để tác phẩm có thể chuyển tải toàn bộ tinh thần và văn hóa phi tập trung của Bitcoin.

Tượng Satoshi Nakamoto trưng bày tại Việt Nam là tác phẩm thứ năm trên thế giới Ảnh: Anh Quân

Trước đó, tượng Satoshi còn có một phiên bản đồng vô diện với tên gọi "We are all Satoshi" được thiết kế bởi hai nhà điêu khắc trẻ người Hungary là Réka Gergely và Tamás Gilly. Ở phiên bản đồng, mỗi khách tham quan đều sẽ thấy chính gương mặt mình phản chiếu trên đó khi đứng đối diện, chuyển tải đi thông điệp "bất kỳ ai cũng có thể là Satoshi".

Bà Nguyễn Vân Hiền, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA), người trực tiếp khởi xướng và hiện thực hóa ý tưởng đưa tượng Satoshi về Việt Nam, cho biết: "Đây là bức tượng Satoshi thứ năm trên thế giới, biểu tượng của văn hóa phi tập trung, tinh thần công nghệ và khát vọng đổi mới sáng tạo. Trước Việt Nam, đã có Hungary, Thụy Sĩ, El Salvador, Nhật Bản đặt tượng Satoshi với nhiều phiên bản khác nhau, như một sự ghi nhận những đóng góp đặc biệt của 'cha đẻ Bitcoin' đối với ngành tài chính công nghệ toàn cầu".

Khác với 4 quốc gia đang trưng bày tượng ở nơi công cộng, tại Việt Nam, bức tượng Satoshi sẽ đặt trong khuôn khổ triển lãm Blockchain Gallery (không gian dành riêng cho công nghệ chuỗi khối, tài sản số) tại trụ sở công ty 1Matrix (Hà Nội) và mở cửa rộng rãi cho công chúng vào mỗi thứ bảy hằng tuần.

Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch 1Matrix cho biết tượng Satoshi được đặt hướng ra không gian rộng lớn, tựa lưng vào sông Hồng để có thể lột tả ý nghĩa "tan biến" của tác phẩm, đồng thời bày tỏ mong muốn sự phát triển của tài sản mã hóa tại Việt Nam sẽ "luôn là dòng chảy không ngừng, như mạch nguồn nuôi dưỡng sự phát triển của nền kinh tế số nước nhà".