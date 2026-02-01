Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Tưởng hạt nở là thạch, bé 1 tuổi tắc ruột phải mổ cấp cứu

Lê Cầm
01/02/2026 15:15 GMT+7

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa mổ cấp cứu lấy dị vật đường tiêu hóa cho bệnh nhi 1 tuổi do tắc ruột. Trước đó bé nôn ói liên tục, mệt nhiều, gia đình nghi bé nuốt phải hạt nở.

Bệnh nhi Đ.L.Q (1 tuổi, ở TP.HCM), được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) do liên tục nôn ói ra thức ăn, dịch vàng, không ăn, uống ít và mệt nhiều, không đi tiêu được.

Khai thác bệnh sử, gia đình cho biết trước nhập viện 2 ngày em có "ăn kẹo" không rõ loại, sau đó nôn ói ra thức ăn. Em được khám tại cơ sở y tế gần nhà với chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột, tình hình không thuyên giảm, em được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị.

Ngày 1.2, thạc sĩ - bác sĩ Phạm Nguyễn Hiền Nhân, Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, qua thăm khám, siêu âm bụng ghi nhận một khối dạng nang dịch, đường kính khoảng 2-3 cm trong lồng ruột, nghi ngờ dị vật đường tiêu hóa gây tắc ruột. Ê kíp mở ruột lấy dị vật và tái lập lưu thông đường tiêu hóa. Sau mổ, bệnh nhi dần phục hồi tốt.

Dị vật là hạt nở trương to được bác sĩ gắp ra khỏi bụng trẻ

Cần chú ý, quan sát trẻ để phòng hóc, nuốt dị vật

Hạt nở (hạt trương nở) là những hạt nhựa nhỏ li ti, có đường kính khoảng 5 mm và có nhiều màu sắc sặc sỡ, dùng làm đồ chơi hoặc thay thế đất để trồng cây. Nhờ có công thức hóa học là một polimer có chứa tinh bột nên kích thước hạt có thể tăng 100-200 lần khi ngâm nước. Khi hạt trương nở to trong lòng ruột và lấp đầy lòng ruột khiến cho thức ăn và dịch tiêu hóa không thể đi qua được, thậm chí có thể gây tắc ruột. Một tác hại khác khi nuốt phải hạt nở chính là nguy cơ gây ngộ độc.

Phó giáo sư, tiến sĩ - bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 khuyến cáo phụ huynh nên quan tâm nhiều hơn đến các loại đồ chơi mà con em mình thường sử dụng, đặc biệt là những món có nguy cơ cao bị trẻ cho vào miệng hoặc nuốt phải như hạt nở, nam châm đồ chơi… Việc chủ động phòng tránh sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

"Dù trông giống thạch và bắt mắt, hạt nở không phải là thực phẩm, nếu nuốt vào, có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ, phụ huynh cần lưu tâm", bác sĩ Thạch khuyến cáo.

Khám phá thêm chủ đề

Tắc ruột hạt nở Bệnh viện Nhi đồng 2 nôn ói nhiễm trùng đường ruột
