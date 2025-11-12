Tắc ruột do hạt nở

Mới đây, một bé trai 14 tháng tuổi được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội) cấp cứu trong đêm do bé nuốt phải một vài hạt nhựa nhỏ. Mẹ của bệnh nhi cho hay trong lúc chơi bé tưởng các hạt nở là kẹo nên đã đưa vào miệng để ăn. Đến đêm, bé nôn nhiều và bụng chướng.

Dị vật được lấy ra là những hạt nhựa nhỏ, có khả năng trương nở khi gặp nước ẢNH: BVCC

Th.S Nguyễn Đức Thường, Phó trưởng khoa Điều trị tích cực ngoại khoa, Bệnh viện Nhi T.Ư, cho biết trong phẫu thuật, các bác sĩ xác định có 4 hạt nở nằm trong lòng ruột non, gây tắc hoàn toàn đường ruột. Ê kíp đã tiến hành lấy toàn bộ số hạt nở này ra ngoài. Rất may bệnh nhi được phát hiện và phẫu thuật kịp thời nên không phải cắt ruột.

Theo Th.S Thường, hạt nở thực chất là một loại hạt polyme siêu thấm nước, về bản chất không độc, nhưng trong quá trình sản xuất, nhiều loại được pha thêm phẩm màu hoặc hóa chất để tạo màu sắc, có thể gây độc hoặc kích ứng cho trẻ. Ngoài ra, do khả năng hút nước mạnh, khi nuốt phải, hạt sẽ trương nở trong ruột, dễ dẫn đến tắc ruột. Cha mẹ cần chọn đồ chơi an toàn, phù hợp lứa tuổi của trẻ và theo dõi sát trẻ nhỏ. Nếu trẻ không may nuốt phải hạt nở, ngay cả khi trẻ chưa có triệu chứng, phụ huynh vẫn nên đưa trẻ đến các cơ sở y tế chuyên khoa điều trị kịp thời.