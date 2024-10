Tướng Hoàng Anh Tuyên: Có kế hoạch riêng bắt từng đối tượng trốn ra nước ngoài

Chiều 30.10, Ban Nội chính T.Ư tổ chức thông báo kết quả cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) do Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì vào sáng cùng ngày.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên thông tin tại họp báo ẢNH: GIA HÂN

Thông tin với báo chí tại đây, thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, nêu rõ các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo như Phúc Sơn, Thuận An, Xuyên Việt Oil, AIC... được cơ quan điều tra Bộ Công an xác định rất nghiêm trọng, rất phức tạp.

Các vụ án này xảy ra ở nhiều địa bàn, nhiều nơi, số lượng, hồ sơ, tài liệu rất lớn. Do đó, Bộ Công an đã bố trí rất nhiều nguồn lực để tập trung giải quyết, thúc đẩy, đảm bảo tiến độ điều tra các vụ án.

Hiện, các cơ quan điều tra đang tập trung củng cố chứng cứ, trên cơ sở hồ sơ, tài liệu đã có thì làm rõ chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của từng đối tượng để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử.

Cùng với đó, mở rộng điều tra các vụ án, đảm bảo không sót lọt tội phạm, những người có liên quan có hành vi phạm tội phải bị điều tra, xét xử. Đồng thời, phải quyết liệt thu hồi tài sản.

Đối với vấn đề truy nã các đối tượng bỏ trốn trong các vụ án nói trên, tướng Tuyên nói, cơ quan điều tra triển khai rất nhiều biện pháp, ngoài truy nã trong nước còn truy nã quốc tế, bằng nhiều giải pháp như dẫn độ tội phạm, ngoại giao... để bắt các đối tượng này về.

"Tinh thần chung là rất cương quyết, với từng đối tượng cụ thể thì có kế hoạch riêng để tổ chức, phát hiện, tìm kiếm, truy bắt các đối tượng về phục vụ điều tra", ông Tuyên khẳng định.

Qua thông tin báo chí, cơ quan chức năng mong muốn gửi thông điệp tới các đối tượng bị truy nã như Nguyễn Thị Thanh Nhàn hãy suy nghĩ, sớm về đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của Nhà nước.

"Trốn chạy thế này vẫn bị xét xử, ví dụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Hơn nữa, trốn chạy thế các bị cáo cũng không có điều kiện tự bảo vệ mình. Mong các đối tượng sớm trở về để được hưởng khoan hồng", tướng Tuyên nói.

Tại cuộc họp, Phó trưởng ban Nội chính T.Ư Nguyễn Hữu Đông cho biết, liên quan việc truy bắt, dẫn độ các đối tượng bỏ trốn trong các vụ án để xử lý, Ban Chỉ đạo đã thường xuyên yêu cầu cơ quan chức năng đẩy nhanh việc truy bắt, dẫn độ đối tượng.

Từ đầu năm 2024 tới nay đã vận động, truy bắt được 9 đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài, do các cơ quan điều tra thụ lý và đã phục hồi điều tra theo quy định.

Thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo cơ quan thực hiện nhiệm vụ này một cách quyết liệt.

"Tất nhiên còn có nhiều khó khăn, vì các đối tượng bỏ trốn ra nước ngoài lâu rồi. Ta phải tiếp tục phối hợp các nước có hiệp định dẫn độ để thực hiện", ông Đông nói và cho biết thêm, khi nào bắt được, hoặc vận động đầu thú được các đối tượng, Ban Nội chính sẽ tiếp tục thông tin.