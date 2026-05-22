Tường hoàng thành Huế 'lạc quẻ' sau tu bổ: Đơn vị quản lý lên tiếng

Sáng nay 22.5, trao đổi với PV Thanh Niên trước những ý kiến liên quan đến đoạn tường phía bắc hoàng thành Huế sau phục dựng cho cảm giác "quá mới" và không hài hòa với tổng thể tường thành di tích, ông Hoàng Việt Trung đã có những lý giải ban đầu.



Đoạn tường thành sau quá trình phục dựng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo ông Trung, đơn vị thi công đã làm đúng theo hồ sơ thiết kế đã được duyệt. Tuy nhiên, đoạn tường vừa làm mới nên sẽ khác biệt với tường thành cũ; hiện Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đang nghiên cứu để phủ thêm lớp bả màu phù hợp, giúp bức tường "dễ nhìn" hơn.

Riêng về tính chất nguyên bản của các bức tường thành, ông Trung khẳng định hiện trạng di tích của các bức tường thành thuộc kinh thành Huế trước đây đều có lớp tô trát bảo vệ, tuy nhiên sau thời gian nhiều nơi đã bị bong tróc, bày ra gạch vồ như hiện tại.

Sau phục dựng, đoạn tường hoàng thành Huế nhận được nhiều ý kiến khác nhau vì cho cảm giác quá mới ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đoạn tường thành vừa phục dựng nằm ở khu vực phía bắc kinh thành Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Một số hình ảnh tường hoàng thành Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trong quá trình phục dựng, đơn vị thi công đã sử dụng gạch vồ và vữa truyền thống, đồng thời tận dụng tối đa gạch nguyên thủy còn đảm bảo chất lượng. Để tăng độ bền và ổn định cho bức tường thành, một số cấu trúc bên trong đã được điều chỉnh như thay phần đất độn bằng gạch liên kết, bổ sung lớp bê tông ở chân móng.

Sau khi hoàn thành tu bổ, phục dựng đoạn tường thành bị sập, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế sẽ mời các đơn vị liên quan kiểm tra, nghiệm thu theo quy định.



Đoạn tường Hoàng thành Huế tại thời điểm bị hư hại sau mưa lũ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trước đó, chiều 2.11.2025, do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ kéo dài, đoạn tường hoàng thành Huế nằm ở phía đường Đặng Thái Thân bị sập. Đoạn bị sập có chiều dài hơn 14 m, cao trung bình khoảng 4,3 m. Sau đó, UBND thành phố Huế ban hành quyết định triển khai công trình xử lý tình huống khẩn cấp đoạn tường bị sập này.