Tương lai nào cho Katie Holmes?

Suri Cruise, con gái của Tom Cruise và Katie Holmes vừa chuyển đến Đại học Carnegie Mellon ở Pennsylvania (Mỹ) với sự giúp đỡ của mẹ, trong khi người cha nổi tiếng của cô vẫn vắng mặt như thường lệ. Tom đã không gặp Suri kể từ năm 2013.

Suri là đứa con duy nhất của Katie Holmes HELLO!

Katie Holmes và Tom Cruise có hôn nhân kéo dài 6 năm trước khi nữ diễn viên 7X đệ đơn ly hôn và đến sống ở New York để con gái Suri tránh xa ảnh hưởng của giáo phái mà Tom tôn sùng.

Sau ly hôn, nữ diễn viên được trao toàn quyền nuôi con và nhận 400.000 USD/năm tiền cấp dưỡng nuôi con từ Tom. Ngôi sao phim Impossible Missions cũng chi trả mọi chi phí y tế, nha khoa, bảo hiểm, giáo dục, đại học và các chi phí ngoại khóa khác của Suri. Việc cấp dưỡng này đã chấm dứt kể từ khi Suri 18 tuổi và không còn sống với mẹ nữa.

Trả lời tạp chí Town and Country về việc con gái rời xa gia đình để bước vào cuộc sống đại học, Katie nói cô muốn con gái ở bên cạnh mãi mãi. Tuy nhiên cô phải làm mọi thứ để mang đến những điều con cần và rất buồn khi con xa khỏi vòng tay. "Tôi nhớ về khoảng thời gian gần gũi, tôi tự hào về con bé và tôi hạnh phúc khi nhìn từ góc độ này", Katie nói.

Sau khi Suri vào đại học, Katie Holmes quay lại sự nghiệp sân khấu và truyền hình INSTAGRAM NV

Katie Holmes gia nhập làng giải trí từ cuối thập niên 1990 và tạo được tiếng vang với vai Joey Potter trong loạt phim Dawson's Creek (1998 - 2003). Cô tham gia nhiều phim khác như The Ice Storm, First Daughter, The Gift, Mad Money, Batman Begins...

Ngoài sự nghiệp, Katie có tình duyên khá lận đận. Sau khi hôn nhân với Tom Cuise đổ vỡ, cô nuôi con gái Suri một mình và hẹn hò với diễn viên Jamie Foxx trong 6 năm. Cô tiếp tục hẹn hò đầu bếp Emilio Vitolo Jr khoảng 8 tháng rồi chia tay. Mối quan hệ gần nhất của Katie là với nhạc sĩ Bobby Wooten III nhưng cặp đôi cũng kết thúc mối tình vào cuối năm 2022.

Dù có sự nghiệp khá đa dạng nhưng Katie Holmes chỉ được đánh giá cao sau thành công của Dawson's Creek. Ngoài vai trò diễn viên, cô còn viết kịch bản, đạo diễn và đóng vai chính trong phim Alone Together năm 2022 và đạo diễn phim Rare Objects năm 2023.

Theo Hello! từ tháng 9 năm nay, nữ diễn viên 46 tuổi tham gia vở kịch Our Town trên sân khấu Broadway tại nhà hát Barrymore và cô cũng tham gia vào mùa thứ 2 bộ phim Poker Face của Peacock...