Bệnh nhân nam 37 tuổi, người nước ngoài, mới đây đến khám tại cơ sở y tế ở Hà Nội do tình trạng chảy dịch niệu đạo, tiểu buốt.

Khoảng 1 tuần trước khi vào viện, bệnh nhân có quan hệ tình dục với bạn gái, không sử dụng biện pháp bảo vệ. Sau 2 - 3 ngày, người bệnh xuất hiện chảy dịch niệu đạo màu trắng vàng, kèm nóng rát khi tiểu.

Vi khuẩn não mô cầu trong hầu họng có thể gây viêm niệu đạo do quan hệ tình dục không an toàn (ảnh minh họa) ẢNH: NGUYÊN HÀ

Tại Bệnh viện đa khoa MEDLATEC, xét nghiệm PCR 12 tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục âm tính. Kết quả nuôi cấy và định danh vi khuẩn phát hiện Neisseria meningitidis (vi khuẩn não mô cầu) trong dịch niệu đạo.

Bác sĩ xác định bệnh nhân viêm niệu đạo do não mô cầu, chỉ định điều trị kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ để chọn thuốc phù hợp với mức độ nhạy cảm của vi khuẩn.

Vì sao vi khuẩn ở hầu họng gây bệnh đường sinh dục?

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Thị Thu (chuyên khoa da liễu, Bệnh viện đa khoa MEDLATEC) cho biết, vi khuẩn não mô cầu thường cư trú tại vùng hầu họng, chủ yếu là tác nhân gây viêm màng não mủ, nhiễm khuẩn huyết. Tuy nhiên, một số chủng vi khuẩn cũng có khả năng gây nhiễm khuẩn tại đường sinh dục, trong đó có viêm niệu đạo ở nam giới.

Quan hệ tình dục đường miệng - sinh dục là một trong những con đường có thể khiến vi khuẩn từ vùng hầu họng tiếp xúc và xâm nhập vào niệu đạo. Theo bác sĩ Trần Thị Thu, một số nghiên cứu đã ghi nhận các trường hợp viêm niệu đạo do não mô cầu có liên quan đến đường lây này. Bệnh có biểu hiện khá giống nhiễm lậu cầu, thường gặp là chảy dịch niệu đạo, tiểu buốt, nóng rát khi đi tiểu.

Bác sĩ Thu lưu ý, để chủ động bảo vệ sức khỏe, mỗi người cần thực hành tình dục an toàn: sử dụng bao cao su khi quan hệ qua đường âm đạo, hậu môn; sử dụng màng chắn miệng phù hợp khi quan hệ đường miệng.

Khi có dấu hiệu bất thường, cần chủ động đi khám, không tự ý mua kháng sinh điều trị. Đặc biệt, khi có triệu chứng viêm niệu đạo nhưng xét nghiệm các tác nhân phổ biến âm tính, bác sĩ cân nhắc chỉ định nuôi cấy, định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ để tìm những tác nhân ít gặp, từ đó đưa ra hướng điều trị phù hợp.



