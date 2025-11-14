Tưởng makeup, bật filter hóa ra chỉ dùng top 3 kem chống nắng nâng tone dưới đây

1. Kem chống nắng nâng tone, che khuyết điểm Frezyderm Sun Screen Color Velvet Face 50+

Vị trí " hoa hậu" đến từ thương hiệu Frezyderm nổi tiếng Hy Lạp. Điểm nổi bật của kem chống nắng Frezyderm Sun Screen Color Velvet Face 50+ chính là công nghệ "Second Skin" (lớp màng thứ hai). Công nghệ này tạo ra một lớp màng vô hình, mượt mà trên da, mang lại cảm giác dễ chịu. Lớp màng này giúp kem thẩm thấu nhanh, không gây bít tắc lỗ chân long, tối ưu hóa khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh, tia hồng ngoại... Đồng thời, tạo hiệu ứng làm mờ nếp nhăn và che khuyết điểm (mụn, nám, thâm...) cho da mịn màng, trắng sáng đều màu. Khả năng kiềm dầu tốt, không gây bóng nhờn, tạo vệt trắng hay bị xuống tone vào cuối ngày.

Thành phần chính: Octocrylene, titanium dioxide, ethylhexyl methoxycinnamate, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da khỏi 4 loại tia gồm UVA, UVB, HEV, IR duy trì làn da căng trẻ, tươi sáng đều màu.

Công nghệ Stem Cell - DNA Protection giúp bảo vệ và phục hồi DNA da khỏi tác động của tia UV cùng các yếu tố ô nhiễm môi trường.

Kết cấu kem mềm mịn như "nhung", không chứa dầu, thấm nhanh, không gây bết dính hay để lại vệt trắng, kiềm dầu tốt.

Là lớp lót trang điểm giúp che phủ mọi khuyết điểm như nếp nhăn, mụn, nám, thâm và mang lại làn da mịn màng, rạng rỡ.

Nâng tone theo kiểu hiệu chỉnh sao cho phù hợp với làn da châu Á nên không bị trắng lố hay tối màu quá gây mất thẩm mỹ. Cuối ngày cũng không bị xuống tone hay da bị vàng, xỉn màu.

Phù hợp với mọi làn da, dù là dầu mụn, da nhạy cảm hay làn da mỏng yếu sau peel, laser... đều có thể sử dụng.

Nhược điểm: Sản phẩm quá "HOT" nên luôn trong tình trạng cháy hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 950.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/kem-chong-nang-frezyderm-sun-screen-color-velvet-face-50.html

2. Kem chống nắng trang điểm Sakura CC Cream Flawless Control

Vị trí top 2 vinh danh thương hiệu Sakura đến từ Nhật Bản. Kem chống nắng trang điểm Sakura CC Cream Flawless Control hội tụ tinh hoa 4in1 gồm chống nắng, che khuyết điểm, dưỡng da và trang điểm nhẹ nhàng cho làn da trắng hồng rạng rỡ trong một bước.

Kết cấu kem lỏng mịn, gần như dạng mousse mà không dầu tạo lớp finish mịn lì đẹp tự nhiên không gây bóng nhờn. Khả năng che phủ khuyết điểm cực khéo léo, che mọi vết mụn, thâm mụn, nám sạm, đồi mồi. Phong cách trang điểm theo style trắng hồng tự nhiên nên những bạn nào nền da hơi ngăm đen đều cân được hết. Không hề tạo vệt trắng, không gợn phấn, không loang lổ và không bị xuống tone.

Thành phần chính: Màng lọc quang phổ rộng MeroxylTM SX/XL, chiết xuất cam thảo, tinh chất lá anh đào, chiết xuất tảo biển.

Ưu điểm nổi bật:

Màng chống nắng phổ rộng, SPF50 bảo vệ da trước tác hại của tia UVA, UVB duy trì làn da khỏe đẹp, tươi tắn.

Khả năng che phủ mọi khuyết điểm cho lớp finish mịn đẹp, trắng hồng tự nhiên.

Bổ sung độ ẩm cho lớp nền mềm mượt, không bị vón cục.

Tính năng kiểm soát lượng dầu nhờn tiết ra khá tốt nên luôn tạo cảm giác khô thoáng, không gây bóng nhờn.

Nói về độ bám thì trong môi trường máy lạnh lên tới 7-9 tiếng. Không xuống tone cả ngày dài làm việc luôn nha.

Kết cấu kiểu mỏng nhẹ, màu lên tiệp vào làn da cực tự nhiên. Điều này cũng phù hợp nền da dầu với thời tiết nóng ẩm như tại Việt Nam.

Bảng thành phần không có chứa dầu, cũng không thấm nước nên độ bám cao. Cả ngày dài không trôi dù hoạt động ngoài trời hay dưới nước.

Nhược điểm: Giá hơi 'chát' nhưng khả năng che khuyết điểm nâng tone và trang điểm cực đỉnh nên luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các tín đồ skincare.

Giá niêm yết chính hãng: 900.000 đồng/ 40ml

Đánh giá chung: 9.5/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/kem-duong-da-trang-diem-Sakura-mau-fair.html

3. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen

On top 3 kem chống nắng nâng tone đến từ Mỹ thuộc thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin tại Mỹ. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen thuần vật lý với 20% zinc oxide, mang lại khả năng giúp bảo vệ da trước tác hại của tia UVA, UVB và ánh sáng xanh. Nhờ đó, làn da được duy trì trong trạng thái tươi mịn, sáng hồng mỗi ngày.

Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen còn có 4% niacinamide, glycerin, panthenol và vitamin E... cấp ẩm, làm dịu da và ngăn ngừa tình trạng khô ráp, bong tróc hay kích ứng do cháy nắng. Sản phẩm còn có khả năng kiểm soát dầu nhờn hiệu quả, giúp da không bị bóng nhờn và luôn giữ lớp finish căng mịn, trắng hồng tự nhiên. Nâng tone theo kiểu style cực nhẹ nhàng, trắng hồng tự nhiên, bám lâu trôi và không bị xuống tone dù cả ngày dài.

Thành phần chính: 20% Zinc Oxide, 4% Niacinamide, Glycerin, Panthenol, vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da trước tác hại của tia UVA, UVB và ánh sáng xanh.

Cung cấp độ ẩm cần thiết, giúp da luôn căng bóng, ngậm nước, hạn chế tình trạng cháy nắng, mẩn đỏ và các dấu hiệu lão hóa.

Khả năng kiểm soát dầu nhờn hiệu quả ngăn ngừa bít tắc lỗ chân lông hạn chế sinh mụn.

Củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, tăng cường khả năng chống lại các tác động xấu từ tia UV, ô nhiễm và khói bụi.

Kết cấu kem mịn màng, thẩm thấu nhanh chóng cho lớp finish trắng hồng tự nhiên mà không để lại vệt trắng hay gây cảm giác nặng mặt.

Bảng thành phần lành tính, không chứa cồn hay hương liệu, sản phẩm an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hoặc da đang trong quá trình trị liệu.

Không chứa hóa chất độc hại nên an toàn, không làm trắng rạn san hô dưới biển khi các bạn sử dụng.

Nhược điểm: Với làn da quá khô khi apply lên da cần thoa từng lớp nhẹ và vỗ nhẹ, tránh miết vì có thể bị vón cục.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 800.000 đồng/ 60ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-chong-nang-vat-ly-duong-am-phuc-hoi-da-rejuvaskin-Mineral-Facial-SPF-32-60ml.html