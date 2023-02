Tướng Mỹ gọi Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất trong không gian

Tham mưu trưởng lực lượng không gian Mỹ, tướng Bradley Chance Saltzman hôm 18.2 nói với báo chí bên lề Hội nghị An ninh Munich (Đức) rằng các đối thủ cạnh tranh chiến lược của Mỹ đang sản xuất một loạt loại vũ khí mới, gồm tên lửa chống vệ tinh, vũ khí năng lượng trực tiếp từ mặt đất và vũ khí ngăn chặn trên quỹ đạo, theo AFP.



"Mối đe dọa thách thức nhất là Trung Quốc, ngoài ra còn có Nga. Không gian - môi trường có sự cạnh tranh, đã thay đổi về nền tảng. Đặc điểm của cách chúng ta hoạt động trong không gian phải thay đổi và việc đó chủ yếu do các vũ khí mà Trung Quốc và Nga đã thử nghiệm và trong một số trường hợp đã dần hoạt động", ông Saltzman nói.

Chiến đấu cơ Mỹ bay gần khinh khí cầu Trung Quốc trước khi bắn rơi hồi đầu tháng REUTERS

Bình luận của người đứng đầu lực lượng không gian Mỹ được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung leo thang sau vụ Mỹ bắn rơi khinh khí cầu Trung Quốc xâm phạm không phận.

Cuộc chạy đua vũ trang trong không gian được cho là diễn ra từ cách đây hàng chục năm. Năm 1985, Lầu Năm Góc phóng một tên lửa để thử nghiệm phá hủy một vệ tinh. Trung Quốc làm điều tương tự vào năm 2007 và Ấn Độ vào năm 2019. Năm 2020, một vị tướng Mỹ cảnh báo có 2 vệ tinh của Nga trong quỹ đạo đang theo dõi một vệ tinh do thám của Mỹ. Cuối năm 2021, Nga phá hủy một vệ tinh cũ của nước này bằng tên lửa phóng từ trái đất.

"Các đối thủ đang tận dụng không gian làm mục tiêu và mở rộng tầm bắn cho vũ khí của họ. Việc đó thực sự đã thay đổi nền tảng môi trường này", ông Saltzman nói.

Vị tướng Mỹ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của không gian trong chiến tranh hiện đại. "Bạn có thể tấn công vào không gian mà không cần trực tiếp bay lên đó. Bạn chỉ cần thông qua các hệ thống mạng hoặc những cách khác. Chúng tôi phải đảm bảo mình đang bảo vệ toàn bộ những năng lực này", ông Saltzman bày tỏ.

Ông bác bỏ ý kiến cho rằng Mỹ đang bị tụt lại so với các đối thủ trong lĩnh vực không gian. "Tôi luôn phải đảm bảo rằng tôi có những năng lực để thực hiện những chức năng quan trọng nhất như chỉ huy và kiểm soát quốc gia hay chỉ huy và kiểm soát hạt nhân", ông nói.

Mặt khác, lãnh đạo lực lượng không gian Mỹ cho rằng không gian ngày càng trở nên đông đúc với những hoạt động quân sự và dân sự, gây nguy cơ mất an toàn. Do đó, ông kêu gọi các bên cần có trách nhiệm khi hoạt động trong không gian, không tạo ra mảnh vỡ, không can thiệp, giữ khoảng cách an toàn và liên lạc khi có vấn đề.

Nga và Trung Quốc chưa bình luận về các phát biểu trên.