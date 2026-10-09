Tưởng niệm 180 đồng bào bị sát hại trong vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình

Sáng 9.10, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ tưởng niệm 60 năm vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình (9.10.1966 - 9.10.2026), tưởng nhớ 180 đồng bào vô tội bị sát hại đồng thời giáo dục truyền thống lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước và ý thức gìn giữ hòa bình cho các thế hệ hôm nay.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi thắp hương tưởng niệm 60 năm vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình ẢNH: V.H

Tham dự lễ tưởng niệm có đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, thân nhân các nạn nhân, giáo viên, học sinh và đông đảo người dân.

Lễ tưởng niệm do Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức tại Bia tưởng niệm di tích lịch sử - văn hóa vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình, ở thôn Diên Niên, xã Sơn Tịnh.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ 112 người dân vô tội bị sát hại trong vụ thảm sát cách đây 60 năm.

Người dân thắp hương tưởng niệm 60 năm vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình ẢNH: V.H

Sau lễ tưởng niệm tại thôn Diên Niên, đoàn tiếp tục đến dâng hương, dâng hoa tại bia tưởng niệm ở thôn Phước Lộc (thôn Phước Bình cũ), xã Sơn Tịnh để tưởng nhớ 68 người dân bị sát hại.

Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, trình bày diễn văn ôn lại những mất mát, đau thương mà người dân 2 thôn Diên Niên và Phước Bình phải gánh chịu trong tháng 10.1966.

Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, trình bày diễn văn tại lễ tưởng niệm ẢNH: V.H

Theo diễn văn, ngày 9.10.1966, lính Nam Triều Tiên thuộc Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Rồng Xanh tràn vào thôn Phước Bình, bắt người dân tập trung tại sân trường học rồi nổ súng sát hại 68 người, gồm 21 cụ già, 47 phụ nữ và trẻ em.

Bốn ngày sau, ngày 13.10.1966, trong một cuộc càn quét vào thôn Diên Niên, 112 người dân vô tội tiếp tục bị sát hại. Trong 2 vụ thảm sát, 180 người dân tại 2 thôn đã thiệt mạng, để lại nỗi đau sâu sắc cho thân nhân các nạn nhân và cộng đồng địa phương.

Sau 60 năm, vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình vẫn là ký ức đau thương trong lịch sử vùng đất Sơn Tịnh, những mất mát mà người dân Quảng Ngãi phải gánh chịu trong chiến tranh.

Diễn văn tưởng niệm cũng khẳng định ý nghĩa của việc gìn giữ ký ức lịch sử, tri ân những người đã khuất, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước và nâng cao ý thức trách nhiệm của các thế hệ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương.

Bia tưởng niệm các nạn nhân ở thôn Diên Niên (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) bị sát hại trong vụ thảm sát ẢNH: V.H

Trải qua 60 năm, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa vụ thảm sát Diên Niên - Phước Bình tiếp tục được quan tâm. Các bia tưởng niệm tại thôn Diên Niên và thôn Phước Lộc là địa chỉ để người dân, thân nhân các nạn nhân và du khách đến dâng hương, tưởng nhớ đồng bào vô tội đã mất.

Lễ tưởng niệm là dịp để Quảng Ngãi tiếp tục phát huy đạo lý "uống nước nhớ nguồn", lan tỏa thông điệp trân trọng giá trị của hòa bình, đồng thời nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm gìn giữ di sản lịch sử, phát huy truyền thống đấu tranh của cha ông và chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.