Bến phà Gianh thành công viên tưởng niệm, đánh thức ký ức tàu không số huyền thoại

Nằm bên dòng sông Gianh, "chiến lũy" tự nhiên từng in dấu nhiều biến động lịch sử, bến phà Gianh là chứng tích đau thương, hào hùng của những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Trong kháng chiến chống Mỹ, khu vực cảng Gianh, bến phà Gianh giữ vai trò đặc biệt quan trọng, được ví như "yết hầu" nối hậu phương miền Bắc với chiến trường miền Nam.

Đây cũng là nơi khởi đầu của những chuyến tàu không số trên đường Hồ Chí Minh trên biển, tuyến vận tải chiến lược vận chuyển vũ khí, lương thực chi viện cho miền Nam. Đồng thời, khu vực này kết nối với tuyến đường Trường Sơn trên bộ, hình thành mạng lưới hậu cần xuyên suốt, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến.

Chính vì vị trí chiến lược ấy, cảng Gianh và bến phà Gianh trở thành "tọa độ lửa", hứng chịu sự đánh phá ác liệt của không quân, hải quân Mỹ. Ngày 5.8.1964, tại đây đã diễn ra trận đánh đầu tiên của Hải quân Việt Nam, cùng quân và dân địa phương kiên cường chiến đấu, bảo vệ tuyến vận tải huyết mạch. Chiến thắng này đã đi vào lịch sử, trở thành biểu tượng của ý chí và bản lĩnh Việt Nam.

Năm 2013, Bến phà Gianh 1, 2 được công nhận là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, thuộc hệ thống di tích đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh. Mới đây, Bến phà Gianh 2 đã được tôn tạo, chỉnh trang với nhiều hạng mục mới, tạo nên không gian tưởng niệm trang nghiêm, hài hòa giữa yếu tố lịch sử và cảnh quan.

Lần tôn tạo này đóng mới chiếc tàu bằng gỗ được mô phỏng chiếc tàu không số đầu tiên, tàu dài 13,5 m, rộng 3,6 m, trọng tải 20 tấn, có hai đáy, chạy bằng cánh buồm

Diện mạo mới sau khi được tôn tạo làm nổi bật những giá trị sống động của di tích. Cùng với bảo tồn các yếu tố gốc, lần này còn xây mới nhà trưng bày, đền thờ, nhà hành lễ

Đền thờ gồm 3 gian, gian giữa thờ các bậc tiền nhân và anh hùng liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ. Ngôi đền trở thành nơi tưởng niệm những người đã hòa mình vào sóng nước

Ngày nay, đứng trước Bến phà Gianh 2, du khách không chỉ cảm nhận được vẻ đẹp của công trình, mà còn như chạm vào ký ức hào hùng của dân tộc. Không gian nơi đây trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống, nhắc nhớ về những hy sinh to lớn để đổi lấy hòa bình hôm nay.

Việc "khoác áo mới" cho di tích không chỉ thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", mà còn mở ra hướng phát huy giá trị lịch sử gắn với phát triển du lịch, góp phần tạo điểm nhấn văn hóa - lịch sử cho Quảng Trị, đồng thời lan tỏa thông điệp về hòa bình, độc lập và khát vọng phát triển.