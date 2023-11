Tưởng niệm, cầu siêu cho nạn nhân TNGT: Chung tay tạo nên môi trường giao thông an toàn

Chương trình được tổ chức với sự phối hợp giữa Ban An toàn Giao thông TP.HCM, các sở ngành liên quan và Ban trị sự GHPGVN TP.HCM.

Lễ tưởng niệm và cầu siêu các nạn nhân tử vong do TNGT năm 2023 có sự tham gia của Hòa thượng Thích Như Tín, Ủy viên thường trực Hội đồng chứng minh GHPGVN và các chư tôn đức GHPGVN; ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, các cấp lãnh đạo và thân nhân nạn nhân tử vong do TNGT.

Lễ tưởng niệm diễn ra tại Việt Nam Quốc Tự DƯƠNG LAN

Chương trình được tổ chức để tưởng nhớ những người không may qua đời do TNGT, đồng thời để mỗi người nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự cần thiết phải chấp hành luật giao thông, văn hóa giao thông.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, ông Ngô Minh Châu cho biết, TNGT là vấn đề nhức nhối và có thể xem là thảm họa của nhiều quốc gia. Tại TP.HCM, từ đầu năm 2023 đến nay đã xảy ra 1.539 vụ TNGT, làm chết 601 người và làm bị thương 923 người. Nhiều người đã tử vong khi tuổi đời còn rất trẻ, là học sinh, sinh viên, người lao động chính của gia đình. Những di chứng thương đau của TNGT là nỗi ám ảnh, không thể xóa nhòa trong ký ức của người thân, bạn bè người bị nạn.

Ông Ngô Minh Châu phát biểu tại lễ tưởng niệm DƯƠNG LAN

"Chúng tôi kêu gọi toàn thể nhân dân TP hãy nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về ATGT, tự giác thực hiện các khẩu hiệu như đã uống rượu bia không lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu, hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn an toàn, thắt dây an toàn khi ngồi trên ô tô… Mỗi gia đình, nhà trường cần giáo dục cho con em từ khi còn bé về ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông. Mỗi chúng ta hãy là tấm gương cho các em, các cháu noi theo góp phần tạo nên một môi trường giao thông an toàn", ông Châu nói.

Chương trình được tổ chức làm 2 phần: phần theo nghi thức hành chính và lễ cầu siêu theo nghi thức tâm linh DƯƠNG LAN

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban trị sự GHPGVN TP.HCM chia sẻ, không khí trang nghiêm của Lễ tưởng niệm đã nói lên được lòng thương tiếc của mọi người đối với những nạn nhân không may tử vong do TNGT. Sự góp mặt của chúng ta để chế tác ra tâm niệm an lành trong mỗi người, qua đó thiết lập được truyền thông giữa chúng ta và những người đã khuất với năng lượng từ bi. Năng lượng từ bi là năng lượng tình thương, chỉ khi nào chúng ta tháo gỡ những khổ đau trong cuộc sống của họ thì họ mới có thể đón nhận niềm vui.

Hòa thượng Thích Lệ Trang chia sẻ tại lễ tưởng niệm DƯƠNG LAN

"Trong đạo Phật, ánh sáng tỉnh thức đã giúp chúng ta nhận diện được những khổ đau mà đồng bào không may đã gặp phải do TNGT. Những nỗi đau đó trở thành gánh nặng cho xã hội. Muốn chuyển hóa những khổ đau đó, mỗi người phải ý thức khi tham gia giao thông. Đức Phật, các vị Bồ tát xuất hiện khiến chúng ta thức tỉnh trên từng cây số là sự màu nhiệm để mỗi người đi về được bình an, để lại sự bình an cho mọi người, mọi nhà", Hòa thượng bày tỏ.

Các đồng chí lãnh đạo, quý chư tôn đức dâng hương và tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT DƯƠNG LAN

Dịp này, BTC cũng trao những phần quà chia sẻ, động viên đến những gia đình có người thân là nạn nhân tử vong do TNGT.

Quý đại biểu đứng lên tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT DƯƠNG LAN

Chị Nguyễn Thị Oanh (ở H.Cần Giờ, TP.HCM) đã chia sẻ những khó khăn, tổn thất tinh thần khi có người thân bị TNGT.

"Chồng tôi là lao động chính trong gia đình nhưng chẳng may bị chấn thương sọ não, phải nằm một chỗ do TNGT gây ra. Cuộc sống ngày càng khó khăn do phải gồng gánh chi phí điều trị cho chồng. Tuy nhiên, chồng tôi vẫn còn may mắn hơn những người khác khi vẫn giữ được tính mạng. Tôi mong cộng đồng nhận thức được hậu quả của TNGT gây ra từ đó chấp hành luật ATGT để cuộc sống luôn yên ấm, hạnh phúc", chị xúc động.

Tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT là dịp để mọi người bày tỏ niềm thương xót với những người quá cố DƯƠNG LAN

Nghi thức dâng hoa tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT DƯƠNG LAN

Các phật tử tham dự lễ tưởng niệm DƯƠNG LAN