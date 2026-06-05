Tưởng rối loạn tâm thần, người bệnh hôn mê sâu vì căn bệnh não hiếm gặp

Từng bị nhầm là rối loạn tâm thần

Bệnh nhân T. ngủ li bì, ý thức suy giảm và được đưa vào Bệnh viện Nguyễn Trãi trong tình trạng rối loạn ý thức nặng. Tại khoa Nội Thần kinh, các bác sĩ nhận thấy những dấu hiệu bất thường không phù hợp với một bệnh lý tâm thần đơn thuần. Kết quả xét nghiệm sau đó đã hé lộ thủ phạm là viêm não tự miễn kháng thụ thể NMDA.

Đây là căn bệnh hiếm gặp, khi hệ miễn dịch nhầm lẫn và tấn công chính các tế bào não, thường khởi phát bằng những triệu chứng tâm thần dễ khiến người bệnh bị chẩn đoán nhầm trước khi tổn thương thần kinh tiến triển nghiêm trọng.

Bệnh nhân liên tục sốt cao 39 - 40 độ C, rơi vào trạng thái lơ mơ, xuất hiện những cơn co giật toàn thân dồn dập cùng các cử động loạn động vùng mặt. Biến chứng suy hô hấp nặng, tụt huyết áp và sốc nhiễm khuẩn khiến tính mạng người bệnh nhiều lần đứng trước lằn ranh sinh tử. T. được chuyển khẩn cấp sang Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của bệnh viện.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân ẢNH: V.D.T

Hành trình giành giật sự sống kéo dài hơn 2 tháng

Ngày 4.6, bác sĩ chuyên khoa 2 Lâm Kim Bảo, Bệnh viện Nguyễn Trãi, cho biết ê kíp điều trị đã triển khai đồng thời nhiều biện pháp hồi sức chuyên sâu: đặt nội khí quản, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch duy trì tuần hoàn, kết hợp thay huyết tương nhiều đợt nhằm loại bỏ các kháng thể tự miễn đang tấn công não bộ. Các thuốc chống động kinh liều cao cũng được sử dụng để kiểm soát những cơn co giật kéo dài.

Do nằm hồi sức kéo dài và sức đề kháng suy giảm, bệnh nhân mắc thêm nhiễm khuẩn bệnh viện nặng bởi các chủng vi khuẩn đa kháng thuốc nguy hiểm như Klebsiella pneumoniae và Acinetobacter baumannii. Dựa trên kết quả kháng sinh đồ, các bác sĩ phải sử dụng những loại kháng sinh thế hệ mới với phác đồ được cá thể hóa nhằm kiểm soát tình trạng nhiễm trùng.

Khi đáp ứng với điều trị miễn dịch ban đầu còn hạn chế, một cuộc hội chẩn liên viện đã được tổ chức khẩn cấp. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các chuyên gia quyết định sử dụng Rituximab - liệu pháp miễn dịch bậc cao được xem là "vũ khí cuối" trong điều trị những trường hợp viêm não tự miễn nặng.

Sau hơn 2 tháng kiên trì điều trị, điều kỳ diệu đã xảy ra. Từ một bệnh nhân hôn mê sâu, phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở và các thiết bị hỗ trợ sự sống, T. dần lấy lại ý thức. Các cơn co giật chấm dứt, tri giác cải thiện rõ rệt và bệnh nhân được cai máy thở thành công. Ngày xuất viện, bệnh nhân tỉnh táo, giao tiếp tốt và tự thở bình thường.