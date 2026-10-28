Tuyển 200 lao động phổ thông đi Hàn Quốc làm nông nghiệp, lương 38 triệu đồng/tháng

Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Đồng Nai vừa thông báo về việc tuyển lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc (đợt 2 năm 2026).

Trích thông báo của Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Đồng Nai ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thông báo cho biết căn cứ văn bản thỏa thuận hợp tác về phái cử và tiếp nhận lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc giữa Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai và chính quyền quận Hamyang, tỉnh Gyeongnam, Hàn Quốc cùng các công văn, kế hoạch liên quan, Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Đồng Nai thông báo tuyển lao động đi làm việc thời vụ tại quận Hamyang, tỉnh Gyeongnam, Hàn Quốc (đợt 2 năm 2026) cụ thể như sau:

Số lượng tuyển dụng là 200 lao động, trong đó có 80 nam, 120 nữ (gồm cả 15 cặp vợ chồng). Nơi làm việc tại quận Hamyang, tỉnh Gyeongnam, Hàn Quốc. Công việc liên quan đến nông nghiệp như gieo trồng, quản lý, chăm sóc, canh tác và thu hoạch cây trồng…

Thời gian làm việc là 5 tháng (có thể gia hạn tối đa thêm 3 tháng); mức lương dự kiến 38 triệu đồng/tháng (chưa phát sinh làm thêm giờ).

Chi phí dự kiến người lao động phải chi trả cho quá trình làm thủ tục là 26,4 triệu đồng, gồm: chi phí khám sức khỏe, học giáo dục định hướng, hoàn thiện hồ sơ xuất cảnh và mua vé máy bay đi Hàn Quốc...

Trình độ học vấn: lớp 5 trở lên

Theo thông báo, điều kiện ứng tuyển: nam, nữ tuổi từ đủ 25 đến dưới 50 (tính tại thời điểm nộp hồ sơ). Trong đó, nam cao 155 cm, cân nặng 50 kg trở lên; nữ cao 150 cm, nặng 45 kg trở lên. Có đủ sức khỏe, không mắc các loại bệnh truyền nhiễm (lao phổi, viêm gan, giang mai…), không sử dụng ma túy, không bị mù màu, không bị rối loạn sắc giác...

Đáng chú ý, trình độ học vấn của lao động dự tuyển chỉ từ lớp 5 trở lên.

Thông báo cho biết ưu tiên cho lao động đã học tiếng Hàn. Ngoài ra, còn ưu tiên những lao động là người dân tộc thiểu số, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, là thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định pháp luật hiện hành và hộ bị thu hồi đất nông nghiệp theo quy định.

Người lao động có nhu cầu đăng ký đi làm việc ở Hàn Quốc nộp hồ sơ tại: Bộ phận tư vấn giới thiệu việc làm - Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Đồng Nai, số 175 đường 518, khu phố 15, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai; hoặc Văn phòng đại diện Bình Phước thuộc Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa chỉ: số 39 đường Ngô Gia Tự, khu phố Tân Phú 1, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển lao động từ ngày 26.10 - 11.11.2026 (trừ ngày thứ bảy, chủ nhật), buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ.