Tuyên án 30 bị cáo trong vụ cấp gần 16.000 chứng chỉ lái xe trái phép

Sau 1 tuần xét xử sơ thẩm, ngày 20.3, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 30 bị cáo có hành vi sai phạm trong việc cấp chứng chỉ lái xe trái phép cho gần 16.000 học viên.

Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo là người thành niên, có đủ nhận thức, hành vi vi phạm là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

Hành vi của các bị cáo xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực quản lý đào tạo, cấp phép lái xe nói chung, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ và làm suy giảm uy tín của cơ quan quản lý nhà nước. Gây bức xúc, tạo dư luận không tốt và tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội nên cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

30 bị cáo hầu tòa vì cấp khống chứng chỉ lái xe trái phép cho gần 16.000 học viên Ảnh: THẢO NHÂN

Các bị cáo là giám đốc các trung tâm giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đưa chủ trương thực hiện chuỗi hành vi sai phạm. Các bị cáo khác giữ vai trò giúp sức tích cực.

Trong quá trình lượng hình, hội đồng xét xử cũng cân nhắc vai trò, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để có sự phân hóa hình phạt.

Hội đồng xét xử ghi nhận cho 30 bị cáo nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, nhân thân tốt. Một số bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án, có nhiều thành tích tốt trong công tác, gia đình có công với cách mạng…

Về tình tiết tăng nặng, hội đồng xét xử đánh giá các bị cáo phạm tội có tổ chức.

Từ đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Búp (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải - GTVT) tổng mức án 26 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu Phó giám đốc trung tâm) mức án 25 năm tù cùng về 4 tội danh: lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; giả mạo trong công tác; đưa hối lộ; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Liên quan vụ án, 2 cựu cán bộ thuế là Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An (Cục Thuế TP.HCM) bị tuyên phạt mức án lần lượt là 7 năm tù và 6 năm tù, cùng về tội "nhận hối lộ" 446 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vũ Đức Thiệu (cựu Chủ tịch Hội đồng Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III) mức án 5 năm tù, Hoàng Văn Tân (cựu hiệu phó, quyền hiệu trưởng) 7 năm tù, cùng về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 21 năm tù về một hoặc các tội danh trên.

Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử tuyên buộc các bị cáo liên đới nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội.













Thủ đoạn cấp khống chứng chỉ lái xe

Theo cáo trạng, Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới - GTVT được Sở Giao thông vận tải TP.HCM cấp phép đào tạo và cấp chứng chỉ sơ cấp nghề lái ô tô các hạng B1, B2, C, nhưng không có chức năng sát hạch lái xe.

Từ tháng 10.2021 đến tháng 9.2022, sau khi Hồ Văn Búp được bổ nhiệm làm giám đốc, trung tâm nói trên mở 50 khóa đào tạo với hơn 3.800 học viên. Tuy nhiên, nhiều học viên không tham gia đủ thời gian học theo quy định, không đủ điều kiện thi tốt nghiệp; số trượt cũng nhiều, khiến lượng hồ sơ đăng ký thi giảm, trung tâm đứng trước nguy cơ thiếu hụt kinh phí hoạt động.

Bị cáo Hồ Văn Búp bị cáo buộc có vai trò chủ mưu, cầm đầu, đưa ra chủ trương thực hiện hành vi phạm tội Ảnh: THẢO NHÂN

Tháng 11.2021, bị cáo Nguyễn Văn Dương đề xuất không yêu cầu học viên học lý thuyết, thi hết môn theo quy định mà chỉ hợp thức hóa số buổi học và kết quả thi. Phương án này được Búp và các cấp dưới thống nhất.

Sau đó, lãnh đạo trung tâm chỉ đạo nhân viên, giáo viên không tổ chức học tập trung, phân công ký khống sổ sách, bài thi để hợp thức hồ sơ. Khi tổ chức thi tốt nghiệp, giáo viên được giao nhiệm vụ đưa bảng tổng hợp điểm cho học viên ký khống; có trường hợp học viên không dự thi vẫn được bổ sung chữ ký hoàn thiện hồ sơ.

Cơ quan tố tụng xác định dù không tổ chức đào tạo thực hành theo quy định, Búp vẫn chỉ đạo giả mạo chữ ký giáo viên thỉnh giảng, lập khống hồ sơ giảng dạy để cấp chứng chỉ lái xe trái phép cho hơn 3.800 học viên, gây thiệt hại hơn 14,69 tỉ đồng.

Để hợp thức hóa hồ sơ đào tạo thực hành, Búp chỉ đạo mua 421 hóa đơn giá trị gia tăng khống của 2 doanh nghiệp xăng dầu. Từ việc mua bán trái phép hóa đơn, Búp bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 12,9 tỉ đồng.

Ngoài ra, Búp đã đưa 1 tỉ đồng cho 2 cán bộ thuộc đoàn kiểm tra thuế để được bỏ qua sai phạm, trong đó 446 triệu đồng được xác định là tiền hối lộ nhằm tránh bị xử phạt số thuế lớn - khoảng 40 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương bị cáo buộc đồng phạm giúp sức, tham gia chỉ đạo giả mạo hồ sơ, mua hóa đơn khống và cùng kế toán trưởng chuẩn bị 446 triệu đồng để đưa hối lộ.

Với các hành vi trên, Búp bị truy tố về 4 tội danh nêu trên; còn Dương bị cáo buộc đồng phạm.