Tuyên án 62 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 1.000 tỉ đồng tại An Giang

Ngày 24.5, sau 13 ngày xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh An Giang tuyên án đối với 62 bị cáo trong đường dây đánh bạc gần 1.000 tỉ đồng. Đây là vụ án có số bị cáo đông nhất từ trước đến nay được đưa ra xét xử tại An Giang.

Theo đó, các bị cáo cầm đầu đường dây đánh bạc này gồm: Nguyễn Thị Thủy Liên (57 tuổi), Huỳnh Sĩ Nguyên (44 tuổi, cùng ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) mỗi bị cáo bị tuyên phạt 10 năm tù về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Cùng tội danh trên, bị cáo Dương Văn Hoàng (64 tuổi) bị phạt 8 năm 6 tháng tù; Lương Thị Kim Khá (43 tuổi, cùng ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) 6 năm 3 tháng tù. Ngoài ra, Liên, Nguyên, Hoàng bị phạt bổ sung mỗi bị cáo 70 triệu đồng; Khá bị phạt bổ sung 50 triệu đồng.

TRẦN NGỌC

HĐXX tuyên phạt 58 bị cáo còn lại trong vụ án từ 6 tháng tù treo đến 5 năm tù giam và phạt bổ sung mỗi bị cáo từ 10 - 20 triệu đồng. Đồng thời, buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc phạm tội.

Theo cáo trạng, qua theo dõi, vào tháng 6.2021 Công an tỉnh An Giang bắt quả tang Liên, Hoàng, Khá, Nguyên và nhiều bị cáo khác tổ chức các đường dây đánh bạc ăn tiền bằng hình thức mua lô đề, số đề quy mô lớn. Sau đó, những người liên quan đến đường dây đánh bạc do Liên cầm đầu ra đầu thú.

Kết quả điều tra thu thập tài liệu, chứng cứ xác định tổng số tiền các bị cáo đánh bạc với nhau hơn 966 tỉ đồng; trong đó phơi số đề hơn 407,6 tỉ đồng.

Cụ thể, từ tháng 1.2018 đến ngày 4.6.2021, Liên sử dụng số điện thoại đăng ký 2 tài khoản Zalo để cùng Nguyễn Thị Hồng Sơn (em dâu Liên) thực hiện hình thức mua lô đề, số đề hoặc nhận, giao phơi số đề được thua từ kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh, thành trên cả nước.

Trong đó, Liên cùng Sơn và các bị cáo Lê Văn Quới (chồng Liên), Nguyễn Thanh Liêm (em trai Liên), 2 cháu ruột... tổ chức cho 18 người cùng lúc tham gia đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề được thua bằng tiền gần 367 tỉ đồng, thu lợi hơn 1,2 tỉ đồng. Đồng thời, tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 179 tỉ đồng, thu lợi hơn 8,5 tỉ đồng.

Bị cáo Dương Văn Hoàng tổ chức cho trên 12 người cùng lúc tham gia đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề được thua bằng tiền hơn 4 tỉ đồng, thu lợi hơn 61 triệu đồng; Hoàng đánh bạc hơn 1 tỉ đồng, thu lợi 680 triệu đồng. Bị cáo Huỳnh Sĩ Nguyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu lợi gần 2 tỉ đồng.