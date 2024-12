Tuyên án đường dây cho vay nặng lãi, thu lợi 4.150 tỉ đồng

Chiều 16.12, sau 3 ngày xét xử sơ thẩm và nghị án, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Aigars Plives (39 tuổi, quốc tịch Latvia) mức án 2 năm 9 tháng tù; Nguyễn Thị Tuyết Sương (56 tuổi, Giám đốc Công ty Digital Credit) mức án 1 năm 9 tháng tù; Trương Tuấn Tài (33 tuổi, Giám đốc Công ty Fincap Việt Nam) mức án 1 năm 6 tháng tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Liên quan vụ án, 10 bị cáo khác là nhân viên các công ty bị tòa phạt từ 9 tháng - 2 năm 3 tháng tù về cùng tội danh trên.

Bị cáo Aigars Plives tại tòa ẢNH: DƯƠNG TRANG

Theo cáo trạng, ngày 10.4.2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.10, TP.HCM nhận được đơn trình báo của ông Lâm Thanh Hùng (bị hại) về việc ngày 10.6.2022, ông Hùng vay 1 triệu đồng của Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit nhưng do hoàn cảnh khó khăn không thanh toán được số tiền nợ. 10 tháng sau, ông Hùng nhận được thông báo số nợ đã lên đến 21 triệu đồng. Do không trả được số tiền trên, ông Hùng bị công ty liên tục gọi điện đòi tiền nên trình báo lên Công an Q.10, TP.HCM.

Quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện hoạt động của đường dây cho vay lãi nặng này núp bóng dưới hình thức dịch vụ cầm đồ và tư vấn tài chính.

Cáo trạng xác định, Aigars Plives là nhân viên Tập đoàn Sun Finance có trụ sở đặt tại Latvia. Năm 2018, theo sự chỉ đạo của tập đoàn, Aigars Plives đến Việt Nam vận hành hoạt động cho vay thông qua 3 công ty gồm: Công ty TNHH Sofi Solutions, Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit và Công ty TNHH Fincap VN. Các công ty này được đăng ký 100% vốn góp nước ngoài, do Aigars Plives điều hành và chỉ đạo toàn bộ nhân viên. Việc cho vay được hoạt động, điều hành qua hai trang web tamo.vn và findo.vn.

Khách hàng có nhu cầu vay tiền chỉ cần đăng nhập trang web, điền thông tin cá nhân thì hệ thống sẽ tự động giải quyết cho vay, tính số tiền lãi và các khoản phí phải trả mà không cần làm việc trực tiếp với bất cứ nhân viên nào của bên cho vay. Các nhân viên sẽ thẩm định, kiểm tra tính xác thực của thông tin khách hàng cung cấp và duyệt vay. Sau khi được duyệt, tiền vay sẽ được hệ thống tự động chuyển vào tài khoản của khách.

Lúc này, hệ thống cũng tự động thành lập 3 hợp đồng điện tử gồm: Hợp đồng cho vay cầm đồ, hợp đồng cầm cố tài sản và hợp đồng dịch vụ tư vấn. Tuy nhiên, hợp đồng chỉ được lưu giữ trên hệ thống, các bên không ký kết gì.

Đến hạn, khách hàng không thanh toán tiền thì có thể vào web gia hạn nợ nhưng không quá 30 ngày và phải trả phí gia hạn. Các khoản phí cộng thêm được tính lãi tương tự các khoản vay.

Các bị cáo tại tòa ẢNH: DƯƠNG TRANG

Cho vay hơn 2 triệu lượt với hơn 6.000 tỉ đồng

Từ tháng 9.2019, Công ty Digital Credit không trực tiếp giải ngân mà ký hợp đồng với Công ty CP thương mại điện tử Bảo Kim và Công ty CP dịch vụ di động trực tuyến (Momo) để giải ngân chi hộ bằng hình thức chuyển khoản từ tài khoản Công ty Bảo Kim vào tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử Momo của khách hàng. Đối với khách hàng vay qua web findo.vn được Công ty Fincap giải ngân tiền thông qua Công ty Bảo Kim.

Nguồn tiền để chi hộ ban đầu do Công ty Digital Credit và Công ty Fincap chuyển tiền trước vào tài khoản của Công ty Bảo Kim. Sau khi có doanh thu, nợ gốc, lãi thì Công ty Bảo Kim sử dụng nguồn tiền này để giải ngân tiền vay cho khách hàng.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 4.2019 đến nay, 3 công ty Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt, tổng cộng hơn 6.000 tỉ đồng. Các công ty cho vay lãi suất thấp nhất 401,5%/năm; cao nhất 1.379,7%/năm, thu lợi bất chính hơn 4.150 tỉ đồng.

Quá trình điều tra và xét hỏi công khai tại tòa, bị cáo Aigars Plives khai bắt đầu điều hành cho vay lãi nặng từ tháng 6.2020 đến tháng 4.2023, được tập đoàn trả lương 120 triệu đồng/tháng, thu lợi bất chính 4,2 tỉ đồng. Các bị cáo còn lại khai, số tiền thu lợi bất chính từ 220 triệu đồng đến 4 tỉ đồng.

HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về tín dụng, cụ thể là trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, xâm phạm đến lợi ích của công dân nên cần xử lý nghiêm.