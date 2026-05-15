Thời sự Pháp luật

Tuyên án tử hình gã đàn ông uống bia không trả tiền, đốt quán khiến 11 người chết

Tuyến Phan
15/05/2026 18:12 GMT+7

Tòa tuyên án tử hình với Cao Văn Hùng trong vụ uống bia nhưng không trả tiền còn đi mua xăng đốt quán, khiến 11 người chết.

Ngày 15.5, TAND TP.Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Cao Văn Hùng (53 tuổi, trú tại P.Đông Ngạc, Hà Nội) mức án tử hình về tội "giết người", 13 năm tù về tội "hủy hoại tài sản". Tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bị cáo Cao Văn Hùng bị tuyên mức án tử hình

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật và tính mạng và tài sản của người khác.

Với tính chất trên, cần có hình phạt nghiêm khắc, loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội nhằm tương xứng với hành vi phạm tội đã gây ra, đồng thời nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Cáo trạng xác định, khoảng tháng 11.2024, Cao Văn Hùng uống một lon bia và dùng một bao thuốc lá tại quán trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), hết 55.000 đồng nhưng nói không thanh toán. Một vị khách thấy vậy liền đến gần hỏi lý do, tát vào mặt Hùng, bảo lần sau đi ăn uống thì phải thanh toán đàng hoàng.

Tối 18.12.2024, Hùng trở lại quán gọi một chai bia và một bao thuốc. Trong quán lúc này, có 9 người, gồm cả nhân viên và khách. Uống được vài ngụm, Hùng yêu cầu nữ nhân viên chỉ ai đã từng đánh mình, nhưng chị này nói không biết.

Một vị khách sau đó tiến đến, khuyên Hùng về đi vì "chỗ này là chỗ người ta làm ăn, đừng gây sự". Một vị khách khác thì gọi Hùng ra ngoài nói chuyện, sau đó có đánh Hùng. Mọi người chạy tới can ngăn, vị khách dừng lại rồi vào trong quán tiếp tục uống bia và hát.

Bị đánh, Hùng đi bộ ra chợ Cổ Nhuế mua chiếc xô nhựa loại 15 lít, bắt taxi đi mua 150.000 đồng tiền xăng, đổ vào xô rồi lại lên taxi về đoạn đường gần quán. 

Quán lúc này có thêm 5 vị khách, tổng cộng là 14 người. Bên ngoài cửa dựng 8 xe máy, 1 ô tô của khách.

Tại đây, Hùng mở nắp xô, hắt toàn bộ xăng vào cửa kính và khu vực lối ra vào của quán, sau đó lấy bật lửa châm khiến xăng bùng lên, cháy quán rồi lan sang nhà xưởng bên cạnh. Đế giày của Hùng dính xăng cũng bắt lửa, khiến Hùng cũng bị bỏng.

Gây án xong, Hùng rời khỏi quán với chiếc quần cháy, vào nhà người quen gần đó kể lại việc mình vừa đốt quán, cần thay quần để đi đầu thú... Bị cáo sau đó đi bộ đến trụ sở Bộ Công an trên đường Phạm Văn Đồng đầu thú.

Hậu quả vụ phóng hỏa khiến một nhân viên và 10 khách tử vong, 4 khách còn lại bị bỏng. Toàn bộ số phương tiện dựng bên ngoài cửa quán, hàng nghìn máy móc và thiết bị của nhà xưởng bên cạnh, cùng nhiều tài sản bên trong quán bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại hơn 2,6 tỉ đồng.

Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung vụ dùng xăng đốt quán, khiến 11 người chết, vì xuất hiện tình tiết mới.

