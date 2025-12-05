Vụ dùng xăng đốt quán 11 người chết: Trả hồ sơ vì xuất hiện tình tiết mới

Sáng 5.12, TAND TP.Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (52 tuổi, trú tại P.Đông Ngạc, Hà Nội) về 2 tội giết người và hủy hoại tài sản. Bị cáo Hùng bị cáo buộc là thủ phạm trong vụ dùng xăng đốt quán, khiến 11 người chết, gây chấn động dư luận hồi cuối năm 2024.

Bị cáo Cao Văn Hùng tại tòa sáng 5.12 ẢNH: PHÚC BÌNH

Tại phiên tòa, một người là đại diện gia đình bị hại trình bày rằng, quá trình giải quyết vụ án, gia đình đã có đơn đề nghị làm rõ về nghi vấn có người bỏ tiền thuê đốt quán. Trong khi đó, đại diện viện kiểm sát khẳng định chưa nhận được đơn nào có nội dung như trên.

Hội đồng xét xử sau khi hội ý tiếp tục đặt nhiều câu hỏi với gia đình người bị hại. Theo người đại diện, sau khi xảy ra vụ án, có một người đàn ông lạ mặt đến nhà và nói rằng từng được thuê 30 triệu đồng để đốt quán, nhưng người này từ chối.

Trong lúc nói chuyện, gia đình bị hại đã quay lại video. Dữ liệu cho thấy thời điểm diễn ra câu chuyện là ngày 11.6.

Tòa hỏi vì sao không cung cấp video nói trên cho cơ quan điều tra, đại diện gia đình cho hay đã cung cấp nhưng không được chấp nhận.

Trước việc xuất hiện tình tiết mới, Hội đồng xét xử nhận định cần giám định nên quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Cáo trạng xác định, khoảng tháng 11.2024, Cao Văn Hùng uống một lon bia và dùng một bao thuốc lá tại quán trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), hết 55.000 đồng nhưng nói không thanh toán. Một vị khách thấy vậy liền đến gần hỏi lý do, tát vào mặt Hùng, bảo lần sau đi ăn uống thì phải thanh toán đàng hoàng.

Tối 18.12.2024, Hùng trở lại quán gọi một chai bia và một bao thuốc. Trong quán lúc này có 9 người, gồm cả nhân viên và khách. Uống được vài ngụm, Hùng yêu cầu nữ nhân viên chỉ ai đã từng đánh mình, nhưng chị này nói không biết.

Một vị khách sau đó tiến đến, khuyên ông Hùng về đi vì "chỗ này là chỗ người ta làm ăn, đừng gây sự". Một vị khách khác thì gọi Hùng ra ngoài nói chuyện, sau đó có đánh Hùng. Mọi người chạy tới can ngăn, vị khách dừng lại rồi vào trong quán tiếp tục uống bia và hát.

Bị đánh, Hùng đi bộ ra chợ Cổ Nhuế mua chiếc xô nhựa loại 15 lít, bắt taxi đi mua 150.000 đồng tiền xăng, đổ vào xô rồi lại lên taxi về đoạn đường gần quán. Quán lúc này có thêm 5 vị khách, tổng cộng là 14 người. Bên ngoài cửa dựng 8 xe máy, 1 ô tô của khách.

Tại đây, Hùng mở nắp xô, hắt toàn bộ xăng vào cửa kính và khu vực lối ra vào của quán, sau đó lấy bật lửa châm khiến xăng bùng lên, cháy quán rồi lan sang nhà xưởng bên cạnh. Một phần xăng chảy ngược ra ngoài làm ướt đế giày của Hùng bắt lửa, khiến Hùng cũng bị bị bỏng.

Gây án xong, Hùng rời khỏi quán với chiếc quần cháy, vào nhà người quen gần đó kể lại việc mình vừa đốt quán, cần thay quần để đi đầu thú... Bị cáo sau đó đi bộ đến trụ sở Bộ Công an trên đường Phạm Văn Đồng đầu thú.

Hậu quả vụ phóng hỏa khiến một nhân viên và 10 khách tử vong, 4 khách còn lại bị bỏng. Toàn bộ số phương tiện dựng bên ngoài cửa quán, hàng nghìn máy móc và thiết bị của nhà xưởng bên cạnh, cùng nhiều tài sản bên trong quán bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại hơn 2,6 tỉ đồng.

Quá trình giải quyết vụ án, chủ quán hỗ trợ mỗi gia đình có khách tử vong 5 triệu đồng, gia đình nam nhân viên tử vong 30 triệu đồng, nữ nhân viên bị bỏng 10 triệu đồng. Về phía mình, bị cáo hiện chưa bồi thường cho các bị hại.