Tuyên án vụ bác sĩ chém đồng nghiệp tại phòng khám

Ngày 17.3, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm vụ bác sĩ chém đồng nghiệp, tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Hiền (48 tuổi, ở phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai) 12 năm tù về tội "giết người", 1 năm tù về tội "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt là 13 năm tù.

Phiên tòa xét xử bị cáo Trần Xuân Hiền ẢNH: LÊ LÂM

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, bị cáo Hiền và ông T.N.H (51 tuổi, ở tỉnh Đắk Lắk) cùng là bác sĩ làm việc tại phòng một khám đa khoa ở phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

Xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa bị cáo Trần Xuân Hiền và bác sĩ T.N.H, vào ngày 23.5.2025, tại phòng khám nói trên, Trần Xuân Hiền đã dùng dao chém liên tục vào vùng đầu và lưng bác sĩ T.N.H, làm nạn nhân bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 19%.

Cũng theo cáo trạng, bị cáo Hiền dùng 2 con dao là hung khí nguy hiểm gây thương tích những vùng trọng yếu trên cơ thể bác sĩ T.N.H. Bị cáo chỉ dừng hành vi tấn công khi có người can ngăn, và nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không chết.

Theo luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1.1.2025, dao có tính sát thương cao được coi là vũ khí quân dụng khi bị sử dụng trái phép nhằm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người.

Do đó, hành vi của bị cáo Trần Xuân Hiền đủ yếu tố cấu thành tội "giết người" (thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt) và tội "sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".