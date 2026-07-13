Tuyên án vụ dùng máy tán sỏi hỏng điều trị cho 255 bệnh nhân

Ngày 13.7, TAND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ máy tán sỏi hỏng nhưng vẫn tổ chức điều trị, lập hồ sơ thanh toán chi phí khám chữa bệnh xảy ra tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Ngọc Hoàng, cựu Trưởng khoa Ngoại thận - Tiết niệu và Bùi Ngọc Đức, cựu Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, mỗi bị cáo 1 năm 3 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Đăng Giáp, cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, bị tuyên 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Cả ba bị cáo cùng bị tuyên phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng.

TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên án các bị cáo trong vụ dùng máy tán sỏi hỏng điều trị cho 255 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên ẢNH: H.T

Mượn thiết bị khi máy tán sỏi hỏng

Theo cáo trạng, với cương vị Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, Nguyễn Đăng Giáp là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện, trực tiếp phụ trách Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức và Khoa Ngoại thận - Tiết niệu; chỉ đạo xây dựng, phê duyệt phác đồ điều trị, quy trình thực hiện các dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi, đồng thời phụ trách các vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế.

Từ ngày 28.11.2023, mặc dù biết máy tán sỏi hỏng, không còn đủ điều kiện thực hiện các dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi, Giáp không chỉ đạo tạm dừng dịch vụ mà cùng Hoàng và Đức mượn máy tán sỏi của Công ty TNHH K.L để sử dụng. Theo cáo trạng, thiết bị này không bảo đảm các điều kiện kỹ thuật và an toàn theo quy định về quản lý trang thiết bị y tế.

Trong thời gian từ ngày 28.11.2023 đến 27.3.2024 và từ ngày 16.5.2024 đến 27.5.2024, bệnh viện đã thực hiện 332 dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi cho 331 bệnh nhân bằng thiết bị không bảo đảm điều kiện kỹ thuật, an toàn. Việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được xác định không đúng quy định, gây thiệt hại hơn 375 triệu đồng.

Hợp thức 255 hồ sơ bệnh án

Ngoài ra, từ tháng 11.2023 đến tháng 12.2024, dù biết máy tán sỏi hỏng, Nguyễn Đăng Giáp không kiểm tra, ngăn chặn mà còn tạo điều kiện, giúp sức để Nguyễn Ngọc Hoàng và Bùi Ngọc Đức thực hiện hành vi sai phạm.

Do đó, trong thời gian từ ngày 28.3.2024 đến ngày 15.5.2024 và từ ngày 28.5.2024 đến ngày 27.11.2024, khi máy tán sỏi hỏng và không có thiết bị thay thế, Nguyễn Ngọc Hoàng và Bùi Ngọc Đức vẫn chỉ định thực hiện các dịch vụ kỹ thuật nội soi tán sỏi; đồng thời phân công ê kíp phẫu thuật, ê kíp gây mê và sắp xếp lịch thực hiện các ca phẫu thuật, thủ thuật.

Hoàng và Đức còn thực hiện thủ thuật không đúng quy trình khám, chữa bệnh nhưng hợp thức hóa 255 hồ sơ bệnh án, thể hiện đã thực hiện các dịch vụ kỹ thuật gồm: "Nội soi tán sỏi niệu đạo", "Nội soi bàng quang tán sỏi (tán sỏi qua nội soi - sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang)" và "Nội soi tán sỏi niệu quản" (búa khí nén, siêu âm, laser).

Trong số này, có 235 hồ sơ bệnh án thuộc diện thanh toán bảo hiểm y tế đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk chi trả hơn 268 triệu đồng, người bệnh cùng chi trả hơn 32 triệu đồng. Ngoài ra, 20 hồ sơ bệnh án không thuộc diện bảo hiểm y tế, người bệnh đã tự thanh toán hơn 25 triệu đồng.