Tuyên án vụ 'không chấp hành án dân sự, bị truy tố ra tòa'

Đỗ Trường
Đỗ Trường
13/04/2026 16:22 GMT+7

Ngày 13.4, sau quá trình nghị án kéo dài, TAND Khu vực 16 TP.HCM đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ 'không chấp hành án dân sự, bị truy tố ra tòa', xảy ra tại Công ty cổ phần Tân Tân (phường Đông Hòa, TP.HCM).

Theo đó, Hội đồng xét xử TAND Khu vực 16 TP.HCM đã tuyên án đối với Trần Quốc Tân (67 tuổi, cựu Chủ tịch HĐND Công ty cổ phần Tân Tân) tổng hợp hình phạt 3 năm 9 tháng tù (gồm 2 năm 6 tháng tù về tội trốn thuế và 1 năm 3 tháng tù về tội không chấp hành án dân sự).

Các bị cáo: Châu Ngọc Phụng (55 tuổi, vợ bị cáo Tân) và Trần Quốc Tuấn (58 tuổi, em bị cáo Tân) cùng bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội không chấp hành án dân sự.

Hội đồng xét xử TAND Khu vực 16 TP.HCM tuyên án đối với các bị cáo

Theo cáo trạng, năm 2007, các bị cáo Trần Quốc Tân và Trần Quốc Tuấn và Châu Ngọc Phụng cùng góp vốn thành lập Công ty cổ phần Tân Tân chuyên gia công sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm và kinh doanh đậu phộng các loại.

Tháng 7.2011, Trần Quốc Tân lập hợp đồng chuyển nhượng hơn 36,66 tỉ đồng, tương ứng tỷ lệ 45,83% cổ phần công ty cho bà N.T.Th (57 tuổi, ở TP.HCM). Tuy nhiên, sau khi chuyển nhượng, bà Th. yêu cầu cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính… nhưng không được Trần Quốc Tân và các bị cáo liên quan đáp ứng yêu cầu.

Sau đó, bà Th. khởi kiện ra tòa buộc các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty nói trên phải triệu tập đại hội cổ đông bất thường để bầu lại thành viên theo luật định, nhưng các thành viên HĐQT (Tân, Tuấn, Phụng) không tuân thủ, mặc dù có đầy đủ điều kiện để thực hiện.

Năm 2020, Cục Thi hành án dân sự Bình Dương (cũ) nhiều lần ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện quyết định thi hành án đối với các bị cáo không chấp hành (triệu tập đại hội cổ đông; bầu thành viên mới theo quy định).

Năm 2022, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương cũ, nay là TP.HCM) khởi tố vụ án và bị can đối với Trần Quốc Tân về hành vi trốn thuế (liên quan đến vụ cho thuê nhà xưởng nhưng không xuất hóa đơn và không nộp thuế - PV) và không chấp hành án.

Trần Quốc Tuấn cũng bị khởi tố về hành vi không chấp hành án dân sự do có vai trò là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tân Tân đã bỏ mặc công ty cho Trần Quốc Tân điều hành từ đó dẫn đến vi phạm.

Riêng đối với Châu Ngọc Phụng, tại các kết luận điều tra trước đó đã không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, quá trình điều tra bổ sung, Viện KSND khu vực 16 TP.HCM đã đề nghị truy tố về hành vi "không chấp hành án" với lý do Phụng với vai trò là thành viên HĐQT nắm giữ 0,23% cổ phần Công ty cổ phần Tân Tân nên phải có trách nhiệm của mình trong việc thực hiện bản án đã có hiệu lực thi hành.

