Tuyên bố 'Mỹ cấm Israel không kích Lebanon' của ông Trump gây sốc

Bảo Hoàng
18/04/2026 09:37 GMT+7

Giới chức Israel đã yêu cầu Nhà Trắng làm rõ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải thông điệp tuyên bố Israel "bị cấm" thực hiện các cuộc không kích tại Lebanon.

Theo Axios ngày 18.4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các cố vấn được cho là rất bất ngờ trước bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social. “Israel sẽ không đánh bom Lebanon nữa. Họ bị Mỹ cấm làm điều đó. Như vậy là quá đủ”, ông viết trong ngày 17.4.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo tại Nhà Trắng hồi tháng 2

Tuyên bố của ông Trump mâu thuẫn trực tiếp với văn bản thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố trước đó. Cụ thể, thỏa thuận quy định Israel cam kết không tiến hành các chiến dịch tấn công quân sự, nhưng vẫn có quyền hành động "tự vệ bất cứ lúc nào trước các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch, sắp xảy ra hoặc đang diễn ra".

Đội ngũ của ông Netanyahu, bao gồm Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter, chỉ biết đến phát ngôn này qua truyền thông và hoàn toàn bị bất ngờ. Giới quan sát cho rằng thông điệp của ông Trump có thể bị hiểu thành ông đang ra lệnh cho Israel và Tel Aviv buộc phải tuân theo.

Một quan chức Mỹ sau đó đã phải lên tiếng đính chính, tái khẳng định thỏa thuận vẫn giữ nguyên quyền tự vệ của Israel.

Trong buổi phỏng vấn với Axios, ông Trump nhấn mạnh muốn Israel dừng các cuộc tấn công Lebanon. "Israel phải dừng lại. Họ không thể tiếp tục đánh bom các tòa nhà. Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra", ông nói.

Trong ngày 17.4, ông Netanyahu nói rằng con đường đến hòa bình với Lebanon còn dài, “thế nhưng đã bắt đầu”. Ông cho rằng quyết định đồng ý ngừng bắn 10 ngày với Hezbollah sẽ mở ra thời cơ chiến lược cho cả mặt trận ngoại giao và sức ép quân sự, theo The Times of Israel.

Ông Trump nói sẽ đưa uranium của Iran sang Mỹ, Tehran bác bỏ

Tổng thống Donald Trump cho biết vật liệu hạt nhân của Iran sẽ được đưa sang Mỹ, trong khi Tehran bác bỏ và đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz nếu các cảng của Iran tiếp tục bị tấn công.

