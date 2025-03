Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ công an thủ đô tiêu biểu

Sáng 11.3, Công an Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương Gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc, tiêu biểu năm 2024 và ra quân triển khai đợt cao điểm của tuổi trẻ công an thủ đô xung kích tham gia bảo đảm an ninh, trật tự đại hội đảng bộ các cấp, các sự kiện cấp quốc gia, hội nghị quốc tế trên địa bàn 2025.



Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, chủ trì buổi lễ.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an (trái), và thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, tại buổi lễ ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Theo ban tổ chức, giải thưởng Gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc, tiêu biểu là phần thưởng, sự tôn vinh của Công an TP.Hà Nội đối với những tấm gương thanh niên tiêu biểu, có thành tích nổi trội, xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong tập thể và cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên trên các lĩnh vực: học tập, lao động, rèn luyện, chiến đấu, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và thể dục thể thao. Các chiến sĩ đều là những điển hình về tu dưỡng đạo đức cách mạng, hạt nhân trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Được triển khai từ năm 2007, qua 18 năm, giải thưởng Gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc, tiêu biểu đã vinh danh 183 thanh niên công an thành phố. Trong đó, có 6 cá nhân được trao tặng giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng; 21 cá nhân được trao tặng giải thưởng Thanh niên công an tiêu biểu; 15 cá nhân được trao tặng giải thưởng Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu.

Sau khi được tôn vinh, các cán bộ, chiến sĩ đã phát huy tốt năng lực và uy tín của mình, được các cấp ghi nhận, đánh giá cao và bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo chỉ huy.

10 gương mặt trẻ tiêu biểu chụp ảnh cùng các đại biểu ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Tại buổi lễ lần này, ban tổ chức đã tuyên dương, trao thưởng cho 10 Gương mặt trẻ công an thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2024, gồm:

1. Thượng úy Nguyễn Viết Quân, cán bộ Tổ địa bàn chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hoàn Kiếm, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố, nguyên cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an Q.Hoàn Kiếm

2. Đại úy Phạm Trương Tuấn Anh, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố

3. Thiếu tá Trịnh Minh Tùng, Trưởng công an TT.Phú Xuyên, H.Phú Xuyên

4. Thiếu tá Phạm Thanh Mai, cán bộ Đội Văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị

5. Đại úy Vũ Minh Đức, cán bộ Phòng An ninh nội địa

6. Đại úy Lê Quang Thành, cán bộ Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

7. Thượng úy Nguyễn Anh Tú, cán bộ Phòng Tham mưu, nguyên cán bộ Đội Tham mưu, Công an H.Sóc Sơn

8. Thượng úy Nguyễn Đức Duy, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, nguyên Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Bắc Từ Liêm

9. Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh, Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra án kinh tế, tham nhũng, môi trường trong các lĩnh vực khác, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, nguyên đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Q.Đống Đa

10. Đại úy Nguyễn Ngọc Quỳnh, cán bộ Công an xã Tự Lập, H.Mê Linh.