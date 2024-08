Tuyên dương 118 học sinh giỏi Bình Định

Lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2023 - 2024 nhằm tôn vinh các nhân tố điển hình trong phong trào thi đua "Hai tốt", khích lệ tinh thần phấn đấu học tập, rèn luyện của các thế hệ học sinh Bình Định, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ đất nước và tỉnh nhà.

Trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho 18 học sinh đạt giải 3 học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp quốc gia TRANG LÊ

Theo báo cáo từ Sở GD-ĐT Bình Định, năm học 2023 - 2024, Bình Định thuộc nhóm dẫn đầu cụm thi đua số 3 (gồm 10 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây nguyên) với 47 giải học sinh giỏi THPT quốc gia, tăng 11 giải so với cùng kỳ năm học trước, trong đó có 2 giải nhất. Điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của tỉnh xếp vị thứ 26/63 tỉnh, thành phố và thứ nhì cụm thi đua số 3. Có 5 môn đạt điểm trung bình cao hơn so với toàn quốc, gồm: Toán, vật lý, hóa học, sinh học và tiếng Anh. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt hơn 99%, cao hơn 0,69% so với kỳ thi năm 2023. Toàn tỉnh có 36 trường có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%...

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết thời gian qua tỉnh cũng đã chủ động xây dựng và thực hiện nhiều cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển.

"Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cạnh tranh ngày càng gay gắt, khoa học công nghệ, kinh tế tri thức trở thành động lực để phát triển bền vững đất nước, Sở GD-ĐT cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, căn bản, toàn diện; thi đua thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới (2018); thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách biểu dương, khen thưởng đối với giáo viên giỏi, học sinh giỏi, có thành tích xuất sắc... hướng tới mục tiêu đưa tỉnh Bình Định trở thành trung tâm văn hóa phía nam của vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ ", ông Giang nói.

Trao bằng khen cho 2 học sinh giỏi ở Bình Định TRANG LÊ

Tại lễ tuyên dương, Ban tổ chức đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho 23 học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp quốc gia. Đồng thời, trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho: 5 học sinh đoạt giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và đoạt các giải nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp quốc gia; 18 học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp quốc gia; 22 học sinh đoạt giải nhất trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9, lớp 11 và lớp 12 cấp tỉnh...