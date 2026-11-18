Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tối 17.11, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương 30 nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2026, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động Đoàn, Hội, Đội.

Năm 2026, ban tổ chức tiếp nhận 152 hồ sơ do các đơn vị trực thuộc giới thiệu. Trên cơ sở Quy chế xét chọn giải thưởng và kết quả làm việc của Hội đồng xét chọn, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội quyết định tặng bằng khen Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp thành phố cho 30 cá nhân xuất sắc.

Ban tổ chức vinh danh các nhà giáo trẻ tiêu biểu của Hà Nội năm 2026 ẢNH: XUÂN TÙNG

Trong số này, có 2 nhà giáo bậc mầm non, 5 nhà giáo bậc tiểu học, 8 nhà giáo bậc THCS, 4 nhà giáo bậc THPT và 11 giảng viên đại học.

Đặc biệt, năm nay, Hà Nội có 10 nhà giáo trẻ được tuyên dương ở cấp T.Ư, gồm 1 nhà giáo bậc tiểu học, 1 nhà giáo bậc THCS, 2 giảng viên cao đẳng và 6 giảng viên đại học.

Theo Thành đoàn Hà Nội, các nhà giáo trẻ được tuyên dương đều là những người giàu nhiệt huyết, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo vào hoạt động giáo dục. Nhiều người đồng thời là cán bộ Đoàn, Đội, Hội nòng cốt tại cơ sở, có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thủ đô.

Các nhà giáo trẻ được tuyên dương cấp thành phố năm 2026 ẢNH: XUÂN TÙNG

Danh sách 30 nhà giáo trẻ tiêu biểu Hà Nội năm 2026:

1. Nguyễn Thị Xuân (Trường mầm non Quảng Bị 1, xã Quảng Bị).

2. Nguyễn Thị Tuyết (Trường mầm non Bình Minh, xã Bình Minh).

3. La Huyền Trang (Trường tiểu học Đông La, xã An Khánh).

4. Phạm Hà Phương (Trường tiểu học Đông Ngạc B, phường Đông Ngạc).

5. Hoàng Thế Hùng (Trường tiểu học Vũ Lăng, xã Thanh Trì).

6. Lưu Đỗ Phương Anh (Trường tiểu học Lê Ngọc Hân, phường Hai Bà Trưng).

7. Nguyễn Thị Phương Dung (Trường tiểu học Nguyễn Trãi, phường Khương Đình).

8. Bùi Thanh Bình (Trường THCS Vân Cốc, xã Phúc Lộc).

9. Nguyễn Thị Kim Ngân (Trường TH&THCS Phương Liệt, phường Phương Liệt).

10. Phạm Thị Thu Huyền (Trường TH&THCS Nguyễn Du, xã Sóc Sơn).

11. Nguyễn Thị Hoa (Trường THCS Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh).

12. Nguyễn Thị Mai (Trường THCS Tam Hưng 2, xã Tam Hưng).

13. Nguyễn Hồng Hải (Trường TH&THCS Phú Cường, phường Phú Lương).

14. Ngô Thị Loan (Trường THCS Hòa Xá, xã Hòa Xá).

15. Phạm Văn Long (Trường THCS Thanh Xuân, phường Thanh Xuân).

16. Trần Thị Hường (Trường THPT Ngọc Tảo, xã Hát Môn).

17. Nguyễn Như Quỳnh (Trung tâm GDNN - GDTX số 13, phân hiệu Thanh Oai, xã Tam Hưng).

18. Nguyễn Thị Yến (Trường THPT Hồng Thái, xã Ô Diên).

19. Trần Linh Phụng (Trường THPT Đông Mỹ, xã Nam Phù).

20. Đào Tuấn Anh (Trường đại học Công đoàn).

21. Vũ Duy Tùng (Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội).

22. Nguyễn Thị Hoa Hồng (Trường Kinh doanh, Trường đại học Ngoại thương).

23. Nguyễn Mạnh Hùng (Trường đại học Mở Hà Nội).

24. Lại Vũ Kiều Trang (Trường đại học Văn hóa Hà Nội).

25. Tống Thế Sơn (Trường đại học Thương mại).

26. Nguyễn Thị Ngọc Dung (Trường đại học Luật Hà Nội).

27. Lê Thị Hồng Hạnh (Trường đại học Luật Hà Nội).

28. Bùi Anh Tú (Trường đại học Thủy lợi)

29. Hoàng Đàm Lương Thúy (Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội).

30. Phạm Quang Lộc (Trường đại học Y Hà Nội).