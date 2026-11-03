Xét chọn 100 Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp T.Ư năm 2026

Ngày 3.11, tại Hà Nội, Hội đồng xét chọn Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp T.Ư năm 2026 tổ chức họp xét chọn các cá nhân tiêu biểu. Chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Hội đồng nghe báo cáo kết quả tiếp nhận hồ sơ, rà soát và chấm xét giải thưởng. Theo đó, tính đến ngày 26.10, ban tổ chức đã tiếp nhận 560 hồ sơ đăng ký.

Qua vòng xét chọn cấp tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc, có 159 hồ sơ được đề nghị xét giải thưởng cấp T.Ư, đến từ 38/40 đơn vị, gồm 33/34 tỉnh, thành đoàn và 5/6 Đoàn trực thuộc.

Hội đồng xét chọn Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp T.Ư năm 2026 ẢNH: XUÂN TÙNG

Các hồ sơ được đề nghị xét chọn thuộc nhiều loại hình giáo dục và cấp học. Trong đó, giáo dục mầm non có 20 hồ sơ, tiểu học 25 hồ sơ, THCS 22 hồ sơ, THPT 21 hồ sơ; giáo dục nghề nghiệp có 20 hồ sơ ở các cấp sơ cấp, trung cấp và cao đẳng; giáo dục đại học có 51 hồ sơ.

Qua quá trình rà soát, đánh giá theo các tiêu chuẩn của quy chế giải thưởng, có 100 hồ sơ đạt đủ 3 tiêu chuẩn, chiếm 62,9% tổng số hồ sơ được đề nghị. Có 59 hồ sơ chưa đạt, trong đó 33 hồ sơ đạt 2 tiêu chuẩn, 18 hồ sơ đạt 1 tiêu chuẩn và 8 hồ sơ không đạt tiêu chuẩn nào. Đáng chú ý, có 35/38 đơn vị có hồ sơ đạt tiêu chuẩn; 3 đơn vị chưa có hồ sơ đạt là Điện Biên, Lai Châu và Phú Thọ.

Về cơ cấu, trong 100 nhà giáo đạt tiêu chuẩn có 52 nữ, 48 nam; 90 người dân tộc Kinh và 10 người dân tộc thiểu số. Có 17 nhà giáo dưới 30 tuổi, 83 nhà giáo từ 30 - 35 tuổi. Đặc biệt, 80% số nhà giáo đạt tiêu chuẩn đang đảm nhiệm các chức vụ trong tổ chức Đoàn, Hội, Đội; trong đó có 46 cán bộ Đoàn thuộc Đoàn trường, 34 cán bộ Đoàn thuộc Đoàn cơ sở và 10 tổng phụ trách Đội.

Tại cuộc họp, Hội đồng cũng xem xét, cho ý kiến đối với 2 trường hợp có nội dung minh chứng thành tích chuyên môn cần được đánh giá cụ thể. Đây là những trường hợp có thành tích trong hướng dẫn học sinh tham gia các kỳ thi, hội thi chuyên môn nhưng có đặc thù về loại hình đào tạo và hoạt động chuyên môn tại cơ sở giáo dục.

Ban tổ chức báo cáo về tình hình hồ sơ gửi xét giải ẢNH: XUÂN TÙNG

Trên cơ sở thảo luận, Hội đồng xem xét thông qua kết quả chấm, xét chọn 100 nhà giáo đạt đủ tiêu chuẩn theo quy chế, đồng thời thống nhất biên bản họp xét và danh sách các cá nhân được đề nghị trao giải. Kết quả này sẽ được bộ phận thường trực hoàn thiện, trình Ban Bí thư T.Ư Đoàn ban hành quyết định trao tặng giải thưởng theo thẩm quyền.

Giải thưởng Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp T.Ư là hoạt động nhằm ghi nhận, biểu dương những nhà giáo trẻ có thành tích nổi bật trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoạt động tình nguyện và công tác Đoàn, Hội, Đội; qua đó lan tỏa những tấm gương tận tụy, sáng tạo, giàu nhiệt huyết trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.