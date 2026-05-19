Tuyên dương 42 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

Sáng 19.5, tại Hà Nội, Đảng ủy T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 và trao giải Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Các đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: XUÂN TÙNG

Dự chương trình, có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, và đại diện các ban, ngành T.Ư.

Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Việc học tập và làm theo Bác phải thực sự đi vào chiều sâu

Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao đối với công tác xây dựng Đảng, việc học tập và làm theo Bác phải thực sự đi vào chiều sâu, trở thành động lực tinh thần và ý thức tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ Đoàn.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu khai mạc chương trình ẢNH: XUÂN TÙNG

Theo anh Bùi Quang Huy, năm 2025, việc học và làm theo Bác trong Đảng bộ T.Ư Đoàn tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng thực chất hơn. Tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương, chất lượng tham mưu và hiệu quả công việc của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ.

"Có những đồng chí âm thầm đảm nhận việc khó, việc phát sinh; có những tập thể làm việc với cường độ lớn nhưng vẫn giữ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới.

Có những cán bộ trẻ mạnh dạn học hỏi công nghệ mới, đổi mới phương pháp tham mưu; cũng có những đồng chí trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy vẫn giữ vững bản lĩnh, niềm tin với tổ chức, sẵn sàng thích ứng, một người làm việc bằng hai bằng ba", anh Bùi Quang Huy chia sẻ.

Anh Bùi Quang Huy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đổi mới phương thức học tập, làm theo Bác theo hướng thực chất, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, cần phát huy tinh thần "3 dễ - 3 rõ - 3 đo", gồm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đo được đầu vào, đo được kết quả, đo được tác động.

Ông Nguyễn Phi Long và anh Bùi Quang Huy tuyên dương những tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ẢNH: XUÂN TÙNG

Anh Bùi Quang Huy cũng đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy tinh thần tự giác, gương mẫu, dám nhận việc khó, chủ động đổi mới, thích ứng với yêu cầu mới của tổ chức và thanh niên.

"Học và làm theo Bác không chỉ ở lời nói hay nhận thức, mà quan trọng hơn là thái độ trước việc khó, tinh thần dấn thân, sự tận tụy và khả năng thích ứng trước yêu cầu mới của tổ chức", anh Bùi Quang Huy nói.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống

Tại hội nghị, Đảng ủy T.Ư Đoàn đã tuyên dương 5 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Trong đó, có Chi bộ Nội dung 1, Đảng bộ Báo Thanh Niên; anh Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; chị Hoàng Hữu Thị Hòa Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng phòng Hành chính - Trị sự Báo Thanh Niên.

5 tập thể và 37 cá nhân được tuyên dương ẢNH: ĐĂNG HẢI

Trong khuôn khổ chương trình, Đảng ủy T.Ư Đoàn cũng trao giải Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội thi diễn ra ngày 18.5, với sự tham gia của 17 báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Thí sinh trải qua các phần thi đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo, thể hiện kiến thức chuyên sâu, bản lĩnh chính trị và kỹ năng tuyên truyền miệng.

Ban tổ chức vinh danh và trao giải cho các thí sinh tham gia hội thi ẢNH: ĐĂNG HẢI

Ban tổ chức trao chứng nhận cho thí sinh tham gia hội thi ẢNH: ĐĂNG HẢI

Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc.

Theo Đảng ủy T.Ư Đoàn, hội thi góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tạo khí thế thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống.