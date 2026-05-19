Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Tuyên dương 42 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

Vũ Thơ
Vũ Thơ
19/05/2026 13:23 GMT+7

Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh việc học tập và làm theo Bác phải thực sự đi vào chiều sâu, trở thành động lực tinh thần và ý thức tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ Đoàn.

Sáng 19.5, tại Hà Nội, Đảng ủy T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 và trao giải Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026.

Tuyên dương 42 điển hình tiêu biểu học và làm theo Bác - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự hội nghị

ẢNH: XUÂN TÙNG

Dự chương trình, có ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, và đại diện các ban, ngành T.Ư.

Về phía T.Ư Đoàn, có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Tường Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Việc học tập và làm theo Bác phải thực sự đi vào chiều sâu 

Phát biểu tại hội nghị, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao đối với công tác xây dựng Đảng, việc học tập và làm theo Bác phải thực sự đi vào chiều sâu, trở thành động lực tinh thần và ý thức tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ Đoàn.

Tuyên dương 42 điển hình tiêu biểu học và làm theo Bác - Ảnh 2.

Anh Bùi Quang Huy phát biểu khai mạc chương trình

ẢNH: XUÂN TÙNG

Theo anh Bùi Quang Huy, năm 2025, việc học và làm theo Bác trong Đảng bộ T.Ư Đoàn tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng thực chất hơn. Tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương, chất lượng tham mưu và hiệu quả công việc của cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ.

"Có những đồng chí âm thầm đảm nhận việc khó, việc phát sinh; có những tập thể làm việc với cường độ lớn nhưng vẫn giữ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và đổi mới. 

Có những cán bộ trẻ mạnh dạn học hỏi công nghệ mới, đổi mới phương pháp tham mưu; cũng có những đồng chí trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy vẫn giữ vững bản lĩnh, niềm tin với tổ chức, sẵn sàng thích ứng, một người làm việc bằng hai bằng ba", anh Bùi Quang Huy chia sẻ.

Anh Bùi Quang Huy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đổi mới phương thức học tập, làm theo Bác theo hướng thực chất, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, cần phát huy tinh thần "3 dễ - 3 rõ - 3 đo", gồm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đo được đầu vào, đo được kết quả, đo được tác động.

Tuyên dương 42 điển hình tiêu biểu học và làm theo Bác - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Phi Long và anh Bùi Quang Huy tuyên dương những tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

ẢNH: XUÂN TÙNG

Anh Bùi Quang Huy cũng đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy tinh thần tự giác, gương mẫu, dám nhận việc khó, chủ động đổi mới, thích ứng với yêu cầu mới của tổ chức và thanh niên. 

"Học và làm theo Bác không chỉ ở lời nói hay nhận thức, mà quan trọng hơn là thái độ trước việc khó, tinh thần dấn thân, sự tận tụy và khả năng thích ứng trước yêu cầu mới của tổ chức", anh Bùi Quang Huy nói.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống

Tại hội nghị, Đảng ủy T.Ư Đoàn đã tuyên dương 5 tập thể và 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026. Trong đó, có Chi bộ Nội dung 1, Đảng bộ Báo Thanh Niên; anh Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; chị Hoàng Hữu Thị Hòa Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó trưởng phòng Hành chính - Trị sự Báo Thanh Niên.

Tuyên dương 42 điển hình tiêu biểu học và làm theo Bác - Ảnh 4.

5 tập thể và 37 cá nhân được tuyên dương

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Trong khuôn khổ chương trình, Đảng ủy T.Ư Đoàn cũng trao giải Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026 tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội thi diễn ra ngày 18.5, với sự tham gia của 17 báo cáo viên, tuyên truyền viên đến từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Thí sinh trải qua các phần thi đề cương, thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban giám khảo, thể hiện kiến thức chuyên sâu, bản lĩnh chính trị và kỹ năng tuyên truyền miệng.

Tuyên dương 42 điển hình tiêu biểu học và làm theo Bác - Ảnh 5.

Ban tổ chức vinh danh và trao giải cho các thí sinh tham gia hội thi

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Tuyên dương 42 điển hình tiêu biểu học và làm theo Bác - Ảnh 6.

Ban tổ chức trao chứng nhận cho thí sinh tham gia hội thi

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc. 

Theo Đảng ủy T.Ư Đoàn, hội thi góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tạo khí thế thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Tin liên quan

Việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu

Việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu

Ngày 27.5, Ban Thường vụ Đảng ủy T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025.

Tuyên dương 8 tập thể, 53 cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác

T.Ư Đoàn tuyên dương 27 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

Khám phá thêm chủ đề

Báo Thanh Niên điển hình tiểu biểu Học và làm theo Bác
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận