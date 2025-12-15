Tôn vinh 32 điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác

Với chủ đề "Tự cường - nền móng của thịnh vượng", chương trình đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, cảm động từ những câu chuyện về các điển hình tiêu biểu với khát vọng tiên phong, vươn lên trong cuộc sống bằng những cách làm sáng tạo, hiệu quả, mang lại những giá trị thiết thực cho xã hội.

Ông Ngô Đông Hải, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, trao giấy chứng nhận và biểu trưng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu ẢNH: K.H

Chương trình đã tôn vinh 32 điển hình tiêu biểu là các tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội... Đây là những người đại diện cho các mô hình hay, sáng tạo, thành công từ sự kiên trì, vượt qua mọi khó khăn bằng sức mạnh nội lực với khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Đông Hải, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, nêu rõ suốt chặng đường dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn phát huy cao độ ý chí độc lập, tự chủ, tự cường, tinh thần bất khuất và lòng tự tôn dân tộc. Đây là những phẩm chất tốt đẹp của mỗi con người, của cộng đồng vì chứa đựng trong đó lòng tự trọng, ý chí vươn lên và khát vọng vì ngày mai tươi sáng.

Ông Ngô Đông Hải, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư, phát biểu tại chương trình ẢNH: K.H

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Do đó, mỗi cá nhân, tập thể cần quyết tâm đẩy mạnh và lan rộng phong trào học tập và làm theo Bác với cơ chế phương pháp mới; chuyển đổi mạnh mẽ từ chiều rộng sang chiều sâu, có nhiều sáng tạo và đột phá mới, tạo ra nhiều kết quả thực chất, lấy hạnh phúc, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất.

Trong giai đoạn mới, việc học tập và làm theo Bác sẽ chuyển sang thực hành, nêu gương và tự soi, tự sửa, để việc học thực sự trở thành ý thức tự thân và lối sống tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, trở thành văn hóa lãnh đạo, phương pháp hành động và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên. Gắn chặt việc làm theo với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề nóng, khó, kéo dài, củng cố niềm tin của nhân dân.

Trước đó, sáng 14.12, đoàn đại biểu tham dự chương trình này đã đến Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.