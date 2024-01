Tuyển mà vẫn thiếu giáo viên, TP.HCM đề ra giải pháp

Còn thiếu 696 GV mầm non

Năm học 2023 - 2024, TP.HCM có nhu cầu tuyển dụng 1.207 GV mầm non. Tuy nhiên đến nay mới tuyển được 511 người. Hiện vẫn còn thiếu 696 GV mầm non, cần tuyển dụng tiếp. Thực tế cho thấy hiện nay, gần kết thúc học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 nhưng nhiều nơi ở TP.HCM vẫn đang phải tuyển GV mầm non.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 4.1, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết tình trạng thiếu GV trong các cơ sở giáo dục mầm non có một số nguyên nhân. Thứ nhất, số lượng sinh viên tốt nghiệp không đủ để tuyển, sinh viên chưa mặn mà đăng ký ngành giáo dục mầm non để tham gia học. Đồng thời, dù TP.HCM đã có chính sách thu hút đối với GV mầm non, nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sống tại TP, nhất là GV ở tỉnh, phải thuê nhà.

Thúy Hằng