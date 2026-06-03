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Văn hóa

Tuyền Mập: 'Thần tài gõ cửa' dạy tôi cách trân trọng những gì đang có

An Hạ
An Hạ
03/06/2026 16:06 GMT+7

Đằng sau năng lượng tích cực mà diễn viên Tuyền Mập lan tỏa, ít ai biết là cả một hành trình nén lại những tổn thương, những giọt nước mắt thầm lặng để kiên cường tiến về phía trước.

Để hiểu, để thương và cùng nhau đi qua nỗi đau

Khán giả đã quá quen thuộc với một Tuyền Mập hoạt ngôn trong các bộ phim truyền hình hay tiểu phẩm hài. Thế nhưng, khi bước chân vào chương trình Thần tài gõ cửa, nhịp cầu nhân văn kết nối những mảnh đời khuyết tật, kém may mắn, người ta lại thấy một Tuyền Mập rất khác. Không phải là một bà Thổ Địa, không phải là một diễn viên hài hoạt ngôn mà là một phụ nữ đã trải qua nhiều chông gai cuộc đời, để hiểu, để thương và cùng nhau đi qua nỗi đau của các hoàn cảnh.

Tuyền Mập: 'Thần tài gõ cửa' dạy tôi cách trân trọng những gì đang có - Ảnh 1.
Tuyền Mập: 'Thần tài gõ cửa' dạy tôi cách trân trọng những gì đang có - Ảnh 2.
Tuyền Mập: 'Thần tài gõ cửa' dạy tôi cách trân trọng những gì đang có - Ảnh 3.

Nghị lực của các nhân vật trong Thần tài gõ cửa khiến Tuyền Mập trân trọng hơn những gì cô đang có

Ảnh: BTC cung cấp

Nữ diễn viên nghẹn ngào: "Nhiều khi nói chuyện vui vẻ quá tôi lại sợ lỡ lời, sợ vô tình chạm vào nỗi đau hay sự mặc cảm của nhân vật. Vì vậy, tôi phải tự chọn lọc lời nói, không còn thoải mái đùa giỡn, hài hước như bình thường được nữa".

Tham gia chương trình, cô chọn cách không tìm hiểu trước hoàn cảnh của nhân vật để giữ cho mình một cảm xúc nguyên bản nhất. Để rồi khi chứng kiến một người cha khuyết tật sửa xe, bên cạnh là đứa con thơ lanh lợi, hiểu chuyện, Tuyền Mập đã khóc. Cô thương đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi, cô nghĩ về đứa con 10 tuổi ở nhà để rồi tự răn mình và răn con phải biết trân trọng mái ấm đủ đầy đang có.

Thần tài gõ cửa không chỉ là show truyền hình, đó là nơi năng lượng hài hước của Tuyền Mập lắng dịu lại, nhường chỗ cho một thứ ánh sáng đẹp đẽ hơn: Ánh sáng của sự thấu cảm sâu sắc.

Tuyền Mập: 'Thần tài gõ cửa' dạy tôi cách trân trọng những gì đang có - Ảnh 5.

Nữ diễn viên không kìm được nước mắt khi lắng nghe hoàn cảnh của nhân vật trong Thần tài gõ cửa

Ảnh: BTC cung cấp

Tuyền Mập miệt mài chạy show, 'cháy' hết mình và ấp ủ những giấc mơ

Con đường nghệ thuật của Tuyền Mập chưa bao giờ trải hoa hồng. Có những góc khuất đầy nước mắt mà chị hiếm khi than vãn cùng ai, chỉ âm thầm tự mình ôm lấy. Đó là giai đoạn sân khấu thoái trào, là những tháng ngày mang bầu vượt mặt phải tạm rời xa nghệ thuật. Cảm giác ngồi trong xe, nhìn qua cửa kính thấy đèn sân khấu rực rỡ mà bản thân phải dừng lại vì thiên chức làm mẹ từng là một vết thương lòng sâu sắc. Chị từng rơi vào trầm cảm, từng khóc nghẹn vì nỗi sợ bị nghề bỏ rơi.

Rồi đại dịch ập đến, khó khăn chồng chất khó khăn. Giữa những ngã rẽ ngặt nghèo của cuộc sống, người ta thấy một Tuyền Mập buông bỏ hào quang của một ngôi sao để trở về với cái chất mộc mạc vốn có. Chị tập tành kinh doanh online, tự tay gói từng đơn hàng để có thêm kinh tế cho gia đình. Bao nhiêu mệt mỏi, lo toan, chị đều gói ghém lại sau lưng, chỉ để lại nụ cười rạng rỡ mỗi khi đối diện với khán giả và những người thân yêu.

Chính vì từng đi qua những tổn thương, Tuyền Mập thấu hiểu hơn ai hết những mặc cảm mà nhiều phụ nữ đang phải gánh chịu, đặc biệt là những ai sở hữu ngoại hình "quá khổ" giống mình. Không đao to búa lớn, chị chỉ muốn dùng chính sự trải nghiệm của bản thân để gửi gắm một thông điệp giản dị: Mọi phụ nữ đều xứng đáng được tôn trọng và mặc đẹp. Sự xuất hiện tự tin, rạng rỡ của chị trong những bộ trang phục tự thiết kế chính là ngọn lửa sưởi ấm, giúp nhiều chị em phá bỏ vỏ bọc mặc cảm để yêu lấy chính mình.

Khám phá thêm chủ đề

Tuyền Mập thần tài gõ cửa Hoàn cảnh khó khăn
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