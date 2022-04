Tuyển nữ Việt Nam tiếp tục rà soát lực lượng để bảo vệ 'ngôi hậu' SEA Games

Theo HLV Mai Đức Chung đánh giá, hành trình bảo vệ "ngôi hậu" SEA Games lần này của các học trò sẽ cam go, quyết liệt khi Philippines đang nổi lên là rất khó chịu và đã giành vé đến World Cup. Tuy nhiên, nhà cầm quân của tuyển nữ Việt Nam cũng bày tỏ mong muốn toàn đội cống hiến lối chơi tấn công đẹp mắt trước các đấu thủ mạnh.

Chính vì vậy, ngay sau khi trở về từ Hàn Quốc sau chuyến tập huấn, các nữ cầu thủ Việt Nam đã đi thẳng xuống Quảng Ninh để tiếp tục tập luyện nhằm làm quen sân và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ SEA Games trên sân nhà. Trận đấu trên sân Cửa Ông trước Than khoáng sản Việt Nam là trận giao hữu đầu tiên của thầy trò HLV Mai Đức Chung sau khi trở về từ xứ sở kim chi.

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Việt Nam gồm thủ môn Khổng Thị Hằng (hiệp 2 do Lại Thị Tuyết thay thế), các hậu vệ Phương Thảo, Diễm My, Lương Thu Thương và Thu Thảo. Hai trung vệ trụ được HLV Mai Đức Chung giao cho Dương Thị Vân và Trần Nguyễn Bảo Châu (hiệp 2 do Hải Linh thay thế). Ở tuyến trên, cặp tiền vệ gồm Ngân Thị Vạn Sự và Thanh Nhã hỗ trợ cho tiền đạo lùi Nguyễn Thị Vạn và Nguyễn Thị Thúy Hằng.





Sau hiệp đấu đầu tiên hòa không bàn thắng, Nguyễn Thị Vạn là người ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp hai sau tình huống phối hợp tấn công. Tỷ số 1-0 được duy trì đến hết trận mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Theo kế hoạch, chiều mai (29.4), đội hình chính sẽ tiếp tục thi đấu giao hữu với CLB Than khoáng sản Việt Nam tại sân thi đấu chính thức của SEA Games, sân Cẩm Phả.

Dự kiến, ngày 30.4, HLV Mai Đức Chung sẽ chốt danh sách chính thức của đội tuyển nữ Việt Nam tham dự SEA Games 31. Tại kỳ SEA Games sắp tới, với việc Indonesia đã rút lui môn bóng đá nữ, nên bảng A chỉ còn 3 đội: Philippines, Việt Nam và Campuchia. Các trận đấu ở bảng này sẽ diễn ra từ ngày 11.5 trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh).