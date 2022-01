Tuyển nữ Việt Nam trút được gánh nặng ngàn cân

Không tập chiến thuật cùng nhau gần nửa tháng, sát ngày đấu vẫn phải xét nghiệm PCR với Covid-19 mới biết có đủ điều kiện ra sân hay không. Đó là tình cảnh éo le mà đội tuyển nữ Việt Nam đang gặp phải trước trận gặp Hàn Quốc tại Asian Cup nữ vào 21 giờ hôm nay ở Ấn Độ (trực tiếp trên VTV6).

“Chuyến đi lần này thật bão giông”

Mấy ngày trước, chúng tôi liên lạc với HLV Mai Đức Chung khi ông vừa cùng số rất ít học trò của mình đặt chân đến Ấn Độ và chưa bao giờ người thầy tận tụy ấy lại lo lắng đến thế. “Lúc này, tôi chỉ mong toàn đội khỏe mạnh và an toàn. Thành tích tạm thời được gác sang một bên. Không ngờ cũng có ngày đội mình bị ảnh hưởng trực tiếp của Covid-19. Chuyến đi lần này thật bão giông. Lòng dạ tôi như lửa đốt. Lo cho nhóm cầu thủ bị dương tính với Covid-19 phải ở lại Tây Ban Nha, lo cho nhóm cầu thủ tuy đã sang được Ấn Độ những vẫn đầy nguy cơ”. Và đúng là nguy cơ xảy ra thật. 3/6 cầu thủ có mặt trước ở Ấn Độ lần lượt dính Covid-19 với ca mới nhất được phát hiện vào chiều 20.1, mặc dù trong lúc tập luyện và sinh hoạt nội bộ, các cầu thủ đều đeo khẩu trang cẩn thận. Trong bối cảnh này, dù có vững tâm lý đến cỡ nào không thể không nơm nớp lo âu.

Sáng qua, 18 thành viên tiếp theo của đội nữ (trong đó có 14 cầu thủ) sau khi âm tính trở lại với Covid-19 đã từ Tây Ban Nha đến Ấn Độ an toàn, nhưng theo quy định của ban tổ chức giải, nhóm này vẫn phải tiến hành xét nghiệm PCR ngay tại sân bay. Thông thường, kết quả xét nghiệm PCR chỉ có sau 24 tiếng nhưng vì đã quá sát thời điểm diễn ra trận đấu (21 giờ ngày 21.1) nên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã dùng kênh ngoại giao của mình, nhờ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) can thiệp để bộ phận y tế của giải công bố kết quả sớm hơn, giúp các cầu thủ Việt Nam có được buổi tập duy nhất trước trận vào tối muộn ngày 20.1. Kể từ ngày 6.1, toàn đội không có bất kỳ một buổi tập chiến thuật nào sau một loạt sự cố không may xảy ra. Gánh nặng như được trút bỏ khi vào 19 giờ hôm qua, AFC thông báo các cầu thủ mới sang Ấn Độ ngày 20.1 đều âm tính với Covid-19, đủ điều kiện được thi đấu.

Quyết tâm giành vé dự World Cup nữ 2023

Nói về việc các cầu thủ vừa khỏi Covid-19, HLV Lưu Ngọc Hùng bày tỏ: “Quả thật tôi rất lo cho tình trạng thể lực của các cầu thủ vì họ không có đủ quỹ thời gian hồi phục. Hy vọng bác sĩ sẽ khám sàng lọc kỹ, cầu thủ nào còn ảnh hưởng vấn đề hô hấp thì phải báo ngay HLV Mai Đức Chung để cho nghỉ ngơi. Mới khỏi Covid-19, cơ thể thường rất yếu. Đây sẽ là trận đấu mà các cô gái Việt Nam đá vì tinh thần là chính, nên hy vọng họ sẽ có trận đấu đẹp và an toàn”.





Họp báo trước trận vào chiều 20.1, HLV Mai Đức Chung chia sẻ: “Đội tuyển nữ Việt Nam đang ở hoàn cảnh ngặt nghèo chưa từng thấy với những lý do và tình huống bất khả kháng… Dù khó khăn nhưng chúng tôi xác định sẽ thi đấu hết khả năng. Tinh thần của người phụ nữ Việt Nam luôn luôn được đặt lên hàng đầu với sự đoàn kết của toàn đội. Những gì không may mắn, chúng tôi sẽ bỏ qua một bên”. Còn đội trưởng Huỳnh Như phát biểu: “Chúng tôi đến đây với quyết tâm giành vé tham dự World Cup nữ 2023, vì vậy toàn đội sẽ cố gắng hết sức khi ra sân thi đấu và hy vọng sẽ thực hiện được. Toàn đội không nản chí dù khó khăn vẫn đang bủa vây. Chỉ cần chúng tôi có đủ người ra sân thi đấu trong 3 trận kế tiếp, chúng tôi sẽ làm hết sức mình, thi đấu bằng tất cả khả năng, cống hiến những trận cầu đẹp cho người hâm mộ Việt Nam”.

Trước đối thủ Hàn Quốc mạnh hơn rất nhiều, tuyển Việt Nam lại không có thể lực tốt nhất nên HLV Mai Đức Chung sẽ cho cầu thủ đá phòng ngự nhiều tầng, di chuyển trong phạm vi hẹp, tránh mất sức. Cách chơi phòng ngự cũng có thể giúp tuyển Việt Nam ít bị thua bàn trước Hàn Quốc để nhắm đến 1 trong 2 suất nhì bảng có thành tích tốt nhất đi tiếp vào vòng sau. Đá tử thủ, nhưng thuận lợi với tuyển Việt Nam là tiền đạo Huỳnh Như không bị ảnh hưởng vì Covid-19, có thể lực tốt nên Việt Nam có thể tổ chức phản công để tìm cơ hội.