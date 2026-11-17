Sáng 17.11, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc về việc điều động ông Ma Quang Hiếu, Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đến nhận công tác tại Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở GD-ĐT.

Tân Giám đốc Sở GD-ĐT Tuyên Quang ẢNH: CỔNG TTĐT TUYÊN QUANG

Việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo Sở GD-ĐT Tuyên Quang sau hơn 2 tháng kể từ khi người tiền nhiệm là ông Vũ Đình Hưng bị tạm đình chỉ công tác và khởi tố để điều tra.

Trước đó, ngày 9.8, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã ban hành quyết định về việc tạm đình chỉ công tác đối với Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang Vũ Đình Hưng.

Thời hạn tạm đình chỉ công tác không quá 30 ngày làm việc, và lý do tạm đình chỉ căn cứ theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về việc tạm đình chỉ công tác và Kết luận số 1144-KL/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Tại họp báo của Bộ Công an, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) thông tin đã khởi tố ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang, đã có 41 bị can bị khởi tố. Theo thông tin điều tra được công bố, trong quá trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại điểm thi này, các bị can đã bàn bạc với nhau cách thức để tạo điều kiện cho các thí sinh.

Ngày 13.11, Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định kỷ luật cảnh cáo bà Vương Ngọc Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, Trưởng ban Chỉ đạo thi, cùng nhiều cán bộ liên quan đến sai phạm trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.



