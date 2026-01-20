Tuyển sinh 2026: Có nhiều sự thay đổi về tổ hợp môn xét tuyển

Tuy nhiên, trong quy chế năm 2025 có một quy định mới liên quan đến tổ hợp môn bắt đầu áp dụng cho tuyển sinh 2026. Với quy định này sẽ dẫn tới nhiều sự thay đổi về tổ hợp môn xét tuyển của các trường. Bên cạnh đó, năm nay có thể sẽ có những điểm thay đổi về mặt kỹ thuật trong xét tuyển, ví dụ cộng điểm ưu tiên, số lượng nguyện vọng.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, 17.2 là hạn cuối các trường ĐH phải công bố đề án tuyển sinh 2026. Thí sinh quan tâm trường nào, cần theo dõi đề án tuyển sinh cụ thể của từng trường. Mỗi trường sẽ vận dụng quy chế vào đề án tuyển sinh theo cách khác nhau, cùng một ngành nhưng các trường ĐH khác nhau có thể tuyển sinh bằng tổ hợp môn không giống nhau.

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, cho biết thêm từ thực tế tuyển sinh năm 2025, các trường ĐH sẽ có những điều chỉnh để thuận lợi hơn cho thí sinh.

Hiện có nhiều trường công bố thông tin tuyển sinh và tổ hợp môn xét tuyển dự kiến. Trong đó, có những trường bỏ tổ hợp môn xét tuyển truyền thống như C00 (văn-sử-địa), A00 (toán-lý-hóa)…

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi: