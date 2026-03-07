Tuyển sinh 2026: Mở nhiều ngành học mới, cạnh tranh vẫn cao

Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Cường, giảng viên Khoa học dữ liệu và hệ thống thông tin Trường ĐH Việt Đức, thông tin năm nay, Trường ĐH Việt Đức có thêm 2 ngành học mới: kỹ thuật y sinh, quản trị kinh doanh số và quốc tế. Cả 2 ngành mới đều sử dụng các phương thức tuyển sinh chung của nhà trường. Tuy nhiên, điểm khác biệt là tỷ lệ sinh viên nhận được học bổng cao hơn ở các ngành mới.

Còn tiến sĩ Trương Thành Công thông tin năm nay Trường ĐH Tài chính-Marketing tuyển sinh 2 ngành mới gồm: trí tuệ nhân tạo và kinh tế chính trị. Ngành mới không có nghĩa dễ trúng tuyển hơn, mà mức độ cạnh tranh như nhau. Thực tế cho thấy, các ngành mới trong khối công nghệ thường thu hút nhóm thí sinh năng động nên mức độ cạnh tranh vẫn cao. Do đó, cơ hội trúng tuyển sẽ phụ thuộc vào số lượng và chất lượng thí sinh tham gia xét tuyển. Khi chọn ngành, cần xác định năng lực và sở thích của bản thân để có thể theo đuổi việc học tập và làm việc sau này.