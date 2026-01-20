Tuyển sinh đại học năm 2026 có gì mới?

Nhiều trường đã công bố thông tin tuyển sinh ĐH năm 2026 ảnh: nhật thịnh

Từ 14 đến 16 giờ 20 ngày 21.1, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Tuyển sinh ĐH 2026 có gì mới?". Chương trình diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2026. Hiện các trường ĐH đang trong giai đoạn xây dựng, hoàn tất đề án tuyển sinh năm 2026 trong bối cảnh mới nhiều thay đổi. Mặc dù Bộ GD-ĐT chưa công bố dự thảo quy chế tuyển sinh nhưng nhiều trường ĐH đã đưa ra phương án tuyển sinh dự kiến cho năm 2026.

Thông tin các trường công bố cho thấy có nhiều thay đổi về phương thức tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển. Đồng thời, hàng loạt ngành đào tạo mới dự kiến được tuyển sinh trong năm 2026.

Các thông tin này được chia sẻ trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Tuyển sinh ĐH 2026 có gì mới?" của Báo Thanh Niên chiều 21.1.

Chương trình sẽ diễn ra theo 2 khung giờ, cụ thể gồm:

*Đợt 1 diễn ra từ 14 giờ 10-15 giờ 10, gồm các chuyên gia:

Tiến sĩ Võ Thanh Hải , Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;

PGS-TS Phạm Thành Dương , Trưởng khoa Kỹ thuật Trường ĐH Việt Đức;

Thạc sĩ Vương Văn Khởi , Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM;

, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM; Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

*Đợt 2 diễn ra từ 15 giờ 20-16 giờ 20, gồm các chuyên gia:

Tiến sĩ Lê Xuân Trường , Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM;

Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng , Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Tuyển sinh, Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính - Marketing;

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương , Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM;

, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM; Thạc sĩ Ngô Thị Xuân, Phó trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM.

Bạn đọc quan tâm đến các phương thức tuyển sinh ĐH năm 2026 có thể đặt câu hỏi trong phần bình luận chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến.