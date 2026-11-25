Đáng chú ý, quy định của Bộ GD-ĐT còn đặt ra những điều kiện riêng về kết quả học tập đối với người học trung học nghề muốn theo đuổi các ngành sư phạm, sức khỏe và pháp luật.

Người tốt nghiệp trung học nghề được đăng ký xét tuyển đại học

Theo quy định mới của Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT, người đã được công nhận tốt nghiệp trung học nghề tại Việt Nam hoặc có văn bằng nước ngoài được công nhận tương đương với trình độ trung học nghề của Việt Nam, nếu đăng ký vào chương trình thuộc cùng nhóm ngành, sẽ được tham gia dự tuyển đại học.

Đây là thay đổi đáng chú ý trong chính sách giáo dục, tạo thêm cơ hội học tập và nâng cao trình độ cho những người lựa chọn con đường giáo dục nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp THCS.

Thay vì chỉ tập trung vào con đường học THPT truyền thống, người học trung học nghề có thêm hướng đi để tiếp tục học lên bậc đại học nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Như vậy, bên cạnh người đã tốt nghiệp THPT, người tốt nghiệp trung học nghề cũng được xác lập tư cách dự tuyển đại học. Tuy nhiên, điều kiện quan trọng là ngành đăng ký xét tuyển phải thuộc cùng nhóm ngành đào tạo ở trình độ trung học nghề.

Từ 1.1.2027, người tốt nghiệp trung học nghề có thể đăng ký xét tuyển vào đại học nếu đáp ứng yêu cầu về kết quả thi tốt nghiệp và lựa chọn ngành học cùng nhóm ngành đã được đào tạo ẢNH: Y.T

Yêu cầu riêng về học lực đối với ngành sư phạm, sức khỏe, pháp luật

Đáng chú ý, quy định mới không áp dụng một ngưỡng học lực chung cho tất cả người tốt nghiệp trung học nghề khi dự tuyển đại học. Tùy lĩnh vực đào tạo, thí sinh phải đáp ứng những điều kiện khác nhau.

Cụ thể, Quy chế tuyển sinh đại học được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 95, yêu cầu đầu vào các chương trình đào tạo đối với người dự tuyển tốt nghiệp trung học nghề đạt ngưỡng đầu vào đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

Đối với các chương trình đào tạo giáo viên, chương trình thuộc lĩnh vực pháp luật và lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề, người tốt nghiệp trung học nghề phải có kết quả trung bình chung học tập 3 năm của chương trình giáo dục trung học nghề được xếp loại học lực từ giỏi trở lên. Đồng thời, thí sinh phải đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo (nếu có) và đạt ngưỡng đầu vào do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định hằng năm.

Đối với các chương trình đào tạo còn lại, người tốt nghiệp trung học nghề phải có kết quả trung bình chung học tập 3 năm được xếp loại từ khá trở lên, đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo (nếu có) và đạt ngưỡng đầu vào do cơ sở đào tạo quyết định.

Như vậy, người học trung học nghề muốn đăng ký vào các ngành sư phạm, pháp luật hoặc một số ngành sức khỏe có yêu cầu cấp giấy phép hành nghề phải đáp ứng điều kiện học lực cao hơn so với nhóm ngành còn lại. Đây cũng là những ngành có yêu cầu đầu vào riêng nhằm bảo đảm năng lực học tập của người học.

Bên cạnh đó, Thông tư 95 quy định nguồn xét tuyển đại học đối với người dự tuyển có kết quả thi tốt nghiệp trung học nghề đạt yêu cầu do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định chi tiết và thông báo hằng năm. Đối tượng này được đăng ký xét tuyển vào các chương trình đào tạo trình độ đại học cùng nhóm ngành đào tạo.

Những quy định này có hiệu lực từ 1.1.2027.

ẢNH: Y.T