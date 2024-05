Tuyển sinh lớp 10: Lưu ý quan trọng trước khi hết hạn đăng ký nguyện vọng

C HỌN NGUYỆN VỌNG ĐỂ HẠNH PHÚC TRONG HỌC TẬP

Trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Chọn nguyện vọng lớp 10 hợp lý" do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 8.5 vừa qua, bà Nguyễn Xuân Mai, Phó phòng Khảo thí Sở GD-ĐT TP.HCM, đã đưa ra những lưu ý về cách chọn nguyện vọng (NV) trước khi kết thúc thời hạn đăng ký.

Theo đó, mỗi học sinh (HS) sẽ có một lần đăng ký NV và một lần thay đổi NV. Thời gian đăng ký NV lần 1 kết thúc chậm nhất đến 17 giờ ngày 12.5. Ở lần đăng ký thứ nhất này, HS đăng ký NV và loại hình chuyên hay không chuyên. Bà Nguyễn Xuân Mai nhấn mạnh phụ huynh phải suy nghĩ thật kỹ việc chọn chuyên hay không chuyên, vì sau khi hết hạn đăng ký NV lần 1 thì sẽ không được thay đổi loại hình.

Theo quy định, mỗi thí sinh (TS) có trung bình 6 NV (3 NV lớp 10 thường, 3 NV lớp 10 chuyên/tiếng Anh tích hợp). Riêng những TS có NV vào lớp 10 theo chương trình tiếng Anh tích hợp, có thể có tối đa 8 NV: 3 lớp 10 thường, 3 lớp 10 tiếng Anh tích hợp và 2 lớp 10 chuyên Anh (đề án 5695).

Đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM cùng các giáo viên chia sẻ những lời khuyên hữu ích trước khi học sinh lớp 9 kết thúc thời hạn đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 NGỌC DƯƠNG

Bà Mai cũng lưu ý, khi chọn NV nên sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống, vì trúng tuyển NV nào TS phải học NV đó và không được thay đổi thứ tự hay nội dung. Đặc biệt, bà Mai cũng tư vấn phụ huynh hãy cùng con em chọn những trường THPT gần nơi ở để 3 năm học bậc THPT không bị ảnh hưởng, khó khăn trong việc di chuyển. Và chọn những trường phù hợp với năng lực của các con để các con thật hạnh phúc trong quá trình học tập của mình.

Sở dĩ bà Mai nhấn mạnh việc cần chọn trường THPT phù hợp với năng lực học tập bởi theo chương trình GDPT 2018 ở bậc THPT, ngay từ đầu năm lớp 10, HS phải chọn 4 trong 9 môn học lựa chọn theo năng lực, sở thích gắn với định hướng nghề nghiệp. Tùy điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, mỗi trường sẽ có kế hoạch giảng dạy phù hợp với năng lực HS. Nếu lựa chọn trường không phù hợp với năng lực, giả sử trúng tuyển, HS cũng khó có thể theo kịp chương trình, bạn bè, từ đó ảnh hưởng đến kết quả học tập của các em.

"Việc chọn đúng các môn học lựa chọn theo đúng năng lực, sở trường, định hướng nghề nghiệp rất quan trọng. Bởi đây sẽ là tiền đề để các em theo học ở các bậc học tiếp theo sau này... Do vậy, lựa chọn chính xác từ năm học lớp 10 sẽ giúp các em phát huy được sở trường của mình trong việc chọn được ngành nghề trong tương lai một cách phù hợp nhất", bà Mai đặc biệt lưu ý.

B ÌNH TĨNH ÔN TẬP ĐỂ BƯỚC VÀO KỲ THI

Còn chưa đầy một tháng nữa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ diễn ra, khá nhiều phụ huynh và HS bày tỏ sự lo lắng về đề thi. Chia sẻ với lo lắng của phụ huynh, HS, bà Nguyễn Xuân Mai trấn an: "Ngay từ đầu năm học, Sở GD-ĐT cùng Phòng Giáo dục trung học đã triển khai chuyên môn đến hội đồng bộ môn của phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức và các quận, huyện. Thời điểm này tất cả các giáo viên lớp 9 dạy các môn thi của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã nắm rõ định hướng và cung cấp đầy đủ kiến thức trọng tâm cho HS. Do đó, phụ huynh an tâm, chia sẻ, đồng hành cùng con em trong khoảng thời gian này".

Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn phụ huynh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 cho con ĐÀO NGỌC THẠCH

Bà Mai hướng dẫn HS để đạt được kết quả mình mong muốn thì trong lúc làm bài thi cần phân bố thời gian cho các nội dung trong đề thi thật hợp lý. "Các em phải thật bình tĩnh, tự tin khi làm bài vì nếu áp lực, căng thẳng, tâm lý không ổn định thì kết quả sẽ không như mong đợi", bà Mai nhấn mạnh.

Tương tự, theo ông Cao Đức Khoa, Hiệu trưởng Trường THCS Huỳnh Khương Ninh (Q.1), kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay là kỳ thi cuối cùng của chương trình GDPT 2006. Theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục trung học, Sở GD-ĐT TP.HCM, yêu cầu về kiến thức trong đề thi nằm chủ yếu trong chương trình lớp 9. Ông Khoa cho hay tất cả HS lớp 9 đều đã nắm rõ cấu trúc cùng với định hướng đề thi tuyển sinh. Cũng vẫn là kiến thức đó nhưng ở đề tuyển sinh lớp 10 sẽ có sự phân hóa, có các nội dung cần vận dụng, cần đào sâu kiến thức, liên hệ kiến thức thực tế để giải quyết vấn đề thực tế. Do đó, các em hãy bình tĩnh ôn tập, hệ thống lại kiến thức, tập làm và cọ xát với các dạng bài tập, các câu hỏi vận dụng thực tế do giáo viên hướng dẫn và bước vào kỳ thi.

Học lớp 10 ở trường tư thục có khác biệt với công lập ? Trong chương trình tư vấn, phụ huynh Vũ Thị Phương Hoa (Q.3, TP.HCM) mong muốn tìm hiểu về chương trình giảng dạy của các trường ngoài công lập, trường có yếu tố nước ngoài. Phụ huynh này băn khoăn chương trình ở những trường này giống trường công lập, cơ hội để HS tiếp xúc với tiếng Anh và sau này khi thi tốt nghiệp THPT có cạnh tranh được với HS công lập. Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Hệ thống Trường Quốc tế Á Châu, thông tin khi vào trường, phụ huynh có 2 lựa chọn: Chương trình giáo dục VN như các trường công lập và chương trình quốc tế theo tiêu chuẩn của Mỹ. Nếu học chương trình quốc tế của Trường Quốc tế Á Châu từ lớp 1 đến khi hoàn thành lớp 12, HS được chứng nhận hoàn thành chương trình quốc tế. Nếu chọn học chương trình VN thì học xong lớp 12, HS vẫn thi tốt nghiệp THPT như bình thường, có bằng tốt nghiệp THPT như tất cả HS công lập, sau đó có thể xét tuyển vào các trường ĐH trong nước hoặc du học. Phụ huynh Đào Quang Trí, ngụ Q.Tân Phú, băn khoăn khi vào bậc THPT, HS sẽ phải lựa chọn tổ hợp môn để theo học và định hướng nghề nghiệp. Việc tổ chức tổ hợp môn của Trường Tre Việt như thế nào, phương pháp giảng dạy có gì khác biệt. Ông Nguyễn Văn Nho, Phó hiệu trưởng hệ thống Trường tiểu học, THCS, THPT Tre Việt, cho biết nhà trường có đội ngũ giáo viên nhiều năm kinh nghiệm kết hợp với những giáo viên trẻ được đào tạo bài bản để thực hiện chương trình GDPT 2018. Giáo viên nhà trường đã và đang áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy hiện đại như: mô hình lớp học đảo ngược, học từ trải nghiệm hay phương pháp giáo dục STEM. Đặc biệt với sĩ số lớp ít (từ 25 - 35 HS/lớp), giáo viên thường xuyên sử dụng phương pháp dạy học cá thể hóa để lên phương án bồi dưỡng cũng như kèm riêng cho từng HS. Ngay khi HS đăng ký vào học, nhà trường tổ chức khảo sát năng lực cùng với trắc nghiệm tính cách của HS để hướng nghiệp cũng như tư vấn chọn tổ hợp môn học cho các em. Từ đó đưa ra lộ trình học tập cho HS ngay từ lớp 10. Ngoài ra, để kiểm soát chất lượng dạy và học, trường còn tổ chức các kỳ thi đánh giá năng lực cho HS, từ đó đưa ra lộ trình học tập, giúp HS điều chỉnh được hình thức học tập theo năng lực của bản thân, đảm bảo việc HS vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT không quá áp lực. Bên cạnh đó, Trường Tre Việt khuyến khích phụ huynh không phải gây áp lực khi cho con em tham gia luyện thi tại các trung tâm. Nhà trường đảm bảo việc giảng dạy đầy đủ kiến thức giúp HS tự tin vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT và đậu ĐH với kết quả cao.