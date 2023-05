Tuyển sinh lớp 10: Phụ huynh 'căng não' chọn trường tư

"H IỆN TƯỢNG BẤT THƯỜNG" KHI PHÁT HÀNH HỒ SƠ TUYỂN SINH

Khi TP.Hà Nội công bố số lượng kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm 2023 - 2024 sẽ chỉ tuyển khoảng 55,7% học sinh (HS) tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT công lập cũng là lúc phụ huynh nháo nhào tính các phương án vào lớp 10 cho con.

Tại Trường Marie Curie (Hà Nội), ông Nguyễn Xuân Khang, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm nay có "hiện tượng bất thường ngày đầu phát hành hồ sơ tuyển sinh lớp 10 ngày 24.4 tại cơ sở Mỹ Đình". Cụ thể, ngày đầu tiên lượng hồ sơ phát ra đã hết khoảng 2.100 bộ, hiện chỉ còn khoảng 1.400 bộ hồ sơ. Như kinh nghiệm mọi năm, nhà trường in tổng 3.500 bộ nhưng năm nay vì phụ huynh ồ ạt mua hồ sơ nên ngay sau ngày đầu tiên nhà trường đã phải in tiếp 3.500 bộ nữa, nếu không chỉ sau 1 - 2 hôm là hết hồ sơ.

Tuy nhiên, theo ông Khang, hồ sơ in thêm bao nhiêu cũng được, chủ trương phát hành không giới hạn nhưng điều đáng lo là chỉ tiêu ở cơ sở này quá ít so với nhu cầu. Năm nay, dựa trên điều kiện cơ sở vật chất và đề xuất của trường, Sở GD-ĐT Hà Nội duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 ở cả hai cơ sở của Trường Marie Curie là 945 chỉ tiêu; trong đó cơ sở Mỹ Đình 405 HS, cơ sở Văn Phú 540 HS. So với năm ngoái thì cơ sở Mỹ Đình năm nay giảm 35 chỉ tiêu, tương đương với 1 lớp 10 do không còn phòng học nữa. Do vậy, nỗi lo căng thẳng tuyển vào lớp 10 năm nay đang hiện hữu.

Năm trước, việc tuyển sinh vào lớp 10 ở trường này diễn ra rất căng thẳng, có lúc tưởng như "vỡ trận" vì số lượng nhập học quá đông. Không những thế, cổng trường luôn có một lượng phụ huynh có con thiếu khoảng 0,5 - 1 điểm chầu chực, với hy vọng nếu trường hạ điểm chuẩn để tuyển bổ sung thì họ sẵn sàng mang ngay hồ sơ vào nhập học, vì lo chậm chân sẽ hết chỉ tiêu. Tuy nhiên, không những không hạ điểm, nhà trường đã phải trình Sở GD-ĐT Hà Nội phê duyệt thêm 10% chỉ tiêu tuyển hết số HS đủ điểm chuẩn ban đầu mà trường đề ra.

Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Khang cho hay vì phụ huynh quá sốt ruột nên việc xét tuyển thẳng với HS lớp 9 lên lớp 10 trong hệ thống Trường Marie Curie cũng được đẩy sớm hơn 3 tuần so với kế hoạch công bố trước đó để HS và phụ huynh yên tâm con đã chắc suất vào THPT của trường, không phải thấp thỏm chờ đến ngày nộp hồ sơ nữa.

Liên quan câu chuyện mua hồ sơ tuyển sinh vào trường THPT tư thục, ngay từ tháng 2, Trường THPT Tạ Quang Bửu là trường tư thục đầu tiên trên địa bàn TP.Hà Nội bắt đầu bán hồ sơ tuyển sinh nên đã có rất nhiều phụ huynh xếp hàng.

Cảnh tượng chen lấn mua hồ sơ cho con chia sẻ trên mạng khiến phụ huynh cũng đổ xô đến trường này mua hồ sơ. Ai cũng lo lắng chỉ sợ không mua được hồ sơ cho con thì con không còn phương án dự phòng, trong khi việc đỗ vào trường THPT công lập ở Hà Nội khá mong manh. Trên thực tế, việc bán hồ sơ của trường này không giới hạn số lượng.

"C HIẾN THUẬT" ĐỂ KHÔNG TRƯỢT MỌI NGUYỆN VỌNG

Chị Nhật Minh (trú Q.Hà Đông, Hà Nội) năm nay có con vào lớp 10, đang học lớp 9 trường THCS ở gần nhà. Biết sức học của con không thể đỗ vào các trường THPT công lập tốp đầu, chị quyết định không cho con vào trường công bằng mọi giá mà chọn một trường tư thục phù hợp. Mong muốn là con được vào các trường tư tiếng tăm, nhưng khi tìm hiểu thì các trường này cũng lấy điểm chuẩn của kỳ thi vào lớp 10 của TP chứ không xét học bạ. Điểm chuẩn của những trường như Lương Thế Vinh, Marie Curie… cũng chẳng thua gì trường THPT tốp đầu. Bởi vậy, ngay cả trường tư thì chị và con cũng phải xác định các nguyện vọng ưu tiên khác nhau để không bị động.

Cẩn thận hơn, anh Đình Tâm (Q.Ba Đình, Hà Nội) cho biết từ các năm trước anh đã nghiên cứu phương án tuyển sinh vào một số trường tư mà anh cho là phù hợp. Bên cạnh đó, thay vì "quay cuồng" với văn, toán, anh quyết định đầu tư cho con luyện thi IELTS sớm để lấy chứng chỉ tuyển thẳng, chắc suất vào một số trường THPT tư có ưu tiên tuyển thẳng bằng phương thức chứng chỉ kết hợp học bạ. Sau hơn 2 năm đầu tư ôn luyện, đến học kỳ 1 năm lớp 9, cháu đã thi IELTS và đạt 6.0; điểm trung bình các môn toán, ngữ văn, Anh năm lớp 6, 7, 8, 9 đều đạt từ 7,0 trở lên. Nhờ vậy, cháu đã đủ điều kiện tuyển thẳng vào Trường THPT Lômônôxốp ở gần nhà, phương châm giáo dục phù hợp.

Với những trường THPT tư thục chỉ xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ, thời điểm này không ít trường cơ bản đã xong tuyển sinh. Đặc điểm của hệ thống trường tư là có nhiều cấp học nên nhiều trường áp dụng chính sách với HS cấp THCS của trường có nguyện vọng học tiếp THPT thì chỉ xét tuyển bằng học bạ, không tổ chức thi hay lấy điểm thi của TP để tuyển sinh như: Vinschool, Nguyễn Siêu, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Newton… Do vậy, thực tế chỉ tiêu còn lại cho HS ở các trường khác không còn nhiều, dẫn tới mức điểm chuẩn cao, cạnh tranh lớn.

Lưu ý nhiều trường tư xét tuyển bằng điểm thi lớp 10 Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nội, nếu HS chỉ có nguyện vọng vào trường tư thục chỉ xét tuyển học bạ cấp THCS thì có thể không cần phải tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức. Tuy nhiên, nếu HS có nguyện vọng trúng tuyển vào trường THPT tư thục xét tuyển bằng điểm thi thì bắt buộc phải đăng ký tham dự kỳ thi này. Sở GD-ĐT lưu ý nhiều trường tư vẫn dùng kết quả thi vào lớp 10 do TP tổ chức nên phụ huynh, HS cần tìm hiểu kỹ; tránh trường hợp chủ quan cho rằng chỉ có nguyện vọng vào trường tư nên không cần tham dự kỳ thi này nữa, dẫn tới lỡ cơ hội vào những trường yêu thích.