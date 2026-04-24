Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Đề thi năm đầu sau sáp nhập có gì đáng chú ý?

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, chia sẻ phụ huynh và học sinh an tâm về kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Ông Nguyễn Văn Phong thông tin từ tháng 12.2025, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo phòng chuyên môn ban hành ma trận đề. Ma trận đề là hết sức cần thiết cho các trường THCS căn cứ vào đó để ôn tập tuyển sinh lớp 10 cho học sinh. Hiện nay đang trong thời gian nước rút để ôn tập cho các em học sinh đủ kiến thức để dự thi.

Về đề thi, sau khi hợp nhất 3 tỉnh thành, Sở đã chỉ đạo phòng chuyên môn phải nghiên cứu kỹ khả năng, học lực của học sinh 3 khu vực, để làm sao ban hành đề thi đảm bảo phân loại học sinh. Sẽ có đề thi vừa đảm bảo bao quát, vừa phân loại học sinh.

