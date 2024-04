Tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Học sinh nào thuộc diện tuyển thẳng?

Hồ sơ minh chứng đính kèm bao gồm tất cả loại giấy tờ sau: Học bạ, khai sinh, phiếu đăng ký dự thi in ra từ hệ thống có chữ ký của cha mẹ học sinh, học sinh và ký tên, đóng dấu của nhà trường, Căn cước công dân hoặc giấy xác nhận nơi cư trú cấp trước ngày 1.4, giấy chứng nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc giấy chứng nhận, giấy khen, quyết định cử dự thi do Sở GD-ĐT hoặc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho các giải văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế theo đúng quy định.

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng lưu ý, các giải về thể dục thể thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc quyết định cử dự thi phải được cấp hoặc tổ chức trong giai đoạn 4 năm học THCS của học sinh và có ký tên, đóng dấu của các cấp có thẩm quyền.