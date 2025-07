Tuyển sinh lớp 10: Trường tốp đầu hay tốp sau đều thiếu học sinh

Học sinh vào trường tư cũng giảm

Bà Nguyễn Yên Chi, đại diện Trường phổ thông tư thục Nguyễn Khuyến và Lê Thánh Tông - hệ thống trường ngoài công lập tại TP.HCM, cho biết trường đã hoàn tất việc tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026. Ngay từ đầu tháng 6, nhà trường đã nhận được sự quan tâm của phụ huynh về việc mong muốn con em theo học tại trường bởi phù hợp cũng như đáp ứng định hướng của mỗi gia đình.

Dù vậy, bà Yên Chi cho hay, do số lượng HS lớp 9 giảm, chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập cao, chiếm khoảng 90% nên đã ít nhiều tác động đến số HS vào học tại 2 trường Nguyễn Khuyến và Lê Thánh Tông. Bà cho biết theo thống kê từ bộ phận học vụ, tuyển sinh, số HS lớp 10 vào trường năm nay giảm từ 7 - 10%.

Tương tự, ông Huỳnh Kim Tuấn, Hiệu trưởng hệ thống Trường THCS-THPT Trần Cao Vân, chia sẻ đến nay nhà trường tuyển được khoảng 50% so với chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 được Sở GD-ĐT phê duyệt. Đây cũng là tình hình chung của hầu hết các trường ngoài công lập năm nay do tác động của dân số. Do vậy, nhà trường tập trung các điều kiện cũng như các hoạt động trong năm học này để chuẩn bị cho kế hoạch tuyển sinh năm học 2026 - 2027 khi quy mô, số lượng HS trở lại bình thường.