Tuyên truyền cho ngư dân bảo vệ an toàn công trình đường ống dẫn khí trên biển

Để bảo vệ an ninh, an toàn cho các công trình đường ống dẫn khí trên biển, từ ngày 9 đến 12.5, Bộ đội biên phòng Kiên Giang và Công ty khí Cà Mau, phối hợp tổ chức nhiều buổi tuyên truyền cho ngư dân có phương tiện thường xuyên đánh bắt ở nơi có đường ống dẫn khí đi qua, tại các đồn biên phòng Tây Yên, Lình Huỳnh và Hà Tiên.

Cán bộ Công ty khí Cà Mau tuyên truyền về an toàn đường ống dẫn khí PM3 phần trên biển tại địa bàn P.Pháo Đài, TP.Hà Tiên, Kiên Giang XUÂN LAM

Trong những ngày này, cán bộ biên phòng đã tiếp cận được hơn 1.000 ngư dân, chủ tàu, tài công để tuyên truyền, phát hơn 4.000 tờ rơi, tờ gấp với nội dung liên quan đến công trình đường ống dẫn khí PM3, các văn bản, tài liệu có liên quan đến luật Biển, chống khai thác IUU…

Tại các buổi nói chuyện, cán bộ biên phòng và Công ty khí Cà Mau hỗ trợ ngư dân cài đặt tọa độ, vị trí đường ống dẫn khí PM3; thông tin các quy định về hành lang an toàn, hình thức xử phạt đối với những phương tiện vi phạm, ảnh hưởng trực tiếp đến hành lang an toàn đường ống dẫn khí, tầm quan trọng của đường ống dẫn khí PM3 và những tác hại khủng khiếp nếu đường ống dẫn khí bị rò rỉ, cháy nổ.

Bảo vệ an toàn đường ống dẫn khí PM3 là góp phần bảo vệ an toàn an ninh năng lượng quốc gia. Vì vậy, trong suốt những năm qua, Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các đơn vị, chủ động phối hợp với Công ty khí Cà Mau đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ngư dân chung tay, góp sức bảo vệ tuyệt đối an toàn để đường ống dẫn khí PM3 hoạt động thông suốt, bảo đảm nguồn năng lượng phục vụ đất nước.