Tuyệt chiêu mới giúp da ẩm mịn, căng bóng ngay trong mùa lạnh hanh khô

Làn da "cầu cứu" khi bước vào mùa hanh khô

Bước vào những tháng cuối năm, thời tiết thay đổi rõ rệt khi đón nhận những đợt không khí lạnh, độ ẩm giảm thấp, bạn cảm nhận rõ những cái lạnh cũng như thích thú khi được diện những trang phục đông nhưng làn da thì không thích điều này. Mùa đông là thời điểm da đối mặt với nhiều vấn đề, thách thức, đặc biệt là tình trạng lão hoá, khô ráp, bong tróc.

Theo đó, độ ẩm trong không khí giảm kết hợp nhiệt độ thấp khiến các tế bào da bị tổn thương, kết cấu lớp da bên ngoài trở nên lỏng lẻo, xuất hiện mẩn đỏ và kích ứng. Làn da có xu hướng dễ bị tổn thương, nước trên da dễ bay hơi nhanh, khô căng, bong tróc và mẩn đỏ. Nghiêm trọng hơn, đây chính là tiền đề để các dấu hiệu lão hoá gõ cửa, da khô, mất đi độ ẩm cần thiết, kết cấu da kém săn chắc, nếu không cải thiện và chăm sóc đúng cách, các dấu hiệu lão hoá này sẽ thêm rõ nét.

Vì sao da thường gặp những rắc rối vào mùa đông?

Lớp ngoài cùng của da có chức năng như một lớp hàng rào bảo vệ khỏi sự tấn công của các vi khuẩn gây hại, tác nhân gây ô nhiễm, mất nước. Sự thay đổi của nhiệt độ vào mùa đông có thể làm tổn hại đến lớp màng bảo vệ này. Độ ẩm trong không khí giảm, hàng rào bảo vệ da bị tổn thương mạnh mẽ, rơi vào tình trạng mất nước.

Ngoài ra, một nguyên nhân khác mà bạn có thể sẽ không nghĩ đến chính là việc sử dụng các sản phẩm không phù hợp cũng khiến da dễ khô, thô ráp. Khi bước sang mùa đông, da cần được chăm sóc kỹ càng hơn nhưng bạn vẫn sử dụng các sản phẩm dưỡng da mùa hè có mức độ cấp ẩm dịu nhẹ và không đủ cung cấp đủ độ ẩm làm da bị khô. Chính vì vậy mà việc lựa chọn sản phẩm cấp ẩm phù hợp rất quan trọng

Rửa mặt bằng nước nóng, tắm nước nóng thường xuyên vào mùa đông cũng là tác nhân khiến da mất đi độ ẩm, lớp dầu tự nhiên, đẩy nhanh quá trình mất nước trên da.

Một trong những sai lầm phổ biến khi nhiều bạn cho rằng mùa đông trời không nắng gắt như mùa hè nên không cần thiết phải sử dụng kem chống nắng, bỏ qua các biện pháp che chắn như đội mũ. Điều này khiến tia UV dễ dàng tấn công làn da gây khô ráp, xỉn màu và xuất hiện các dấu hiệu lão hoá.

Cấp ẩm là ưu tiên hàng đầu

Vào mùa lạnh, cấp ẩm luôn là ưu tiên số 1 khi chăm sóc da, đây là điều không thể bàn cãi. Da mất nước, khô ráp, kém mịn màng thì việc cấp ẩm kịp thời giúp bù nước, giữ nước và ngăn tình trạng da khô nứt. Bên cạnh đó, dưỡng ẩm giúp khôi phục lại hàng rào bảo vệ tự nhiên của làn da, ngăn sự tấn công của các tác nhân gây hại, vi khuẩn, bụi bẩn,... da khỏe đẹp hơn từ sâu bên trong.

Đặc biệt, dưỡng ẩm cho da đúng cách còn có thể ngăn mụn xuất hiện. Khi da khô sẽ khiến tuyến dầu hoạt động mạnh, tiết ra nhiều dầu hơn để cải thiện, điều này khiến lỗ chân lông trên da dễ bít tắc, là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn gây mụn P.Acnes phát triển và gây mụn. Hãy ưu tiên đến việc sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm chất lượng, có chứa các thành phần như hyaluronic acid, glycerin và ceramides để cấp ẩm sâu cho da.

Cấp ẩm chuyên sâu cùng Trioderma Essence Mask

Theo đó, bên cạnh việc sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm cho toàn thân, da mặt thì việc kết hợp chăm sóc da mùa đông cùng các loại mặt nạ chuyên cấp ẩm được cho là phương pháp tốt để phục hồi lại sức sống cho làn da. 2 dòng mặt nạ mới nhất đến từ Trioderma là Trioderma Calming & Hydrating Essence Mask và Triodemra Brightening Essence Mask là những gợi ý thú vị - tối giản quy trình chăm sóc da vào mùa đông nhưng vẫn đem lại hiệu quả chăm sóc, phục hồi, cấp ẩm cho da hiệu quả ấn tượng.

Trioderma Calming & Hydrating Essence Mask: Tập trung vào khả năng cấp ẩm đa tầng và phục hồi da với công thức kết hợp của phức hợp 8 loại hyaluronic acid giữ nước, kết hợp cùng glycerin trở thành combo "cấp ẩm quốc dân", cung cấp độ ẩm sâu, giúp giảm tình trạng khô căng do mất nước qua da. Hỗ trợ phục hồi các tổn thương, mẩn đỏ, bong tróc do thời tiết hanh khô cùng với chiết xuất rau má, panthenol. Bên cạnh đó, sản phẩm còn giúp đẩy lùi các dấu hiệu lão hoá, cải thiện cấu trúc da, tăng đàn hồi và săn chắc với 6 loại peptide có khả năng thúc đẩy sản sinh collagen và elastin.

Triodemra Brightening Essence Mask: Nổi bật với khả năng dưỡng da trắng, giúp làm đều màu da với công thức 3-glyceryl ascorbate, niacinamide, tranexamic acid comple và chiết xuất cam thảo. Không chỉ vậy, công dụng cấp ẩm và giúp da căng mọng cũng là điều giúp dòng mask nhà Trioderma ghi điểm với các tín đồ làm đẹp với thành phần glycerin và panthenol (vitamin B5). Đặc biệt, công thức 6 loại peptide giúp sản sinh collagen, elastin hỗ trợ cải thiện kết cấu da, làm mờ các rãnh nhăn, các vùng da khô nứt nẻ, thô ráp, chống lại các dấu hiệu của lão hoá da, giúp luôn duy trì làn da sáng khoẻ, căng mọng, ẩm mịn và đàn hồi.

Sở hữu đa tầng hoạt chất và sản xuất dưới dạng cô đặc các thành phần, Trioderma Essence Mask dễ dàng cân trọn các bước chăm sóc da chuyên sâu như toner, serum dưỡng ẩm, dưỡng sáng... bắt kịp với xu hướng chăm sóc da tối giản đang được ưa chuộng hiện nay. Được nghiên cứu từ các đặc trưng riêng của làn da người Việt như dễ bị tổn thương, lão hoá bởi tia UV, ô nhiễm môi trường, thường xuyên rơi vào tình trạng da thiếu nước do độ ẩm không khí thấp... vì vậy, sản phẩm mới đến từ Trioderma dễ dàng bắt nhịp được với những thay đổi của làn da khi bước vào mùa đông. Đây chính một trong những sản phẩm mà bạn hoàn toàn có thể đưa vào check list những thứ làn da cần vào giai đoạn cuối năm này, sẵn sàng thay đổi diện mạo làn da và chào đón những khởi đầu mới đầy hứng khởi.

Hiện Trioderma Essence Mask đang được phân phối chính thức tại các kênh thương mại điện tử chính thức.